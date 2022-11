Home iCloud / Services Apple TV+: Doku „Louis Armstrong´s Black & Blues“ kann nun gestreamt werden

Auf Apple TV+ lassen sich nicht nur spannende Serien finden, auch richtig gute Dokumentationen sind dort verfügbar. Ganz neu ist nun eine Doku über den legendären Louis Armstrong, einem der größten Jazzmusiker aller Zeiten.

Der umfassende Dokumentarfilm würdigt Armstrongs Erbe als Gründervater des Jazz, als einer der ersten international bekannten und beliebten Stars und als kultureller Botschafter der USA. Die Dokumentation zeigt den Werdegang von Amstrong auf, beginnend mit seinen Anfängen in der Bürgerrechtsbewegung bis hin zu seinen musikalischen Erfolgen. Der Dokumentarfilm wird wie folgt beschrieben:

„Louis Armstrong’s Black & Blues“ bietet einen intimen und aufschlussreichen Blick auf den weltverändernden Musiker, der durch eine Linse aus Archivmaterial und noch nie zuvor gehörten Heimaufnahmen und persönlichen Gesprächen präsentiert wird. Dieser definitive Dokumentarfilm unter der Regie von Sacha Jenkins ehrt Armstrongs Vermächtnis als Gründervater des Jazz, einer der ersten international bekannten und beliebten Stars und Kulturbotschafter der Vereinigten Staaten. Der Film zeigt, wie Armstrongs eigenes Leben den Übergang vom Bürgerkrieg zur Bürgerrechtsbewegung überspannt und wie er in dieser turbulenten Ära zu einer Blitzableiterfigur wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=o5jbSeBHVTQ

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 7,99 Euro pro Monat immer noch einer der günstigsten Streaminganbieter auf dem Markt. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Und der Film kann natürlich ab sofort gestreamt werden.

