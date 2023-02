Home iCloud / Services Apple TV+: „Der Morgen davor und das Leben danach“ steht nun zum Abruf bereit

Apple TV+: „Der Morgen davor und das Leben danach“ steht nun zum Abruf bereit

Heute Abend ist der Pro Bowl der NFL und dann gibt es kommendes Wochenende nur noch den Super Bowl. Wer also etwas Abwechslung sucht oder braucht, der sollte einen Block zu Apple TV+ werfen. Hier lässt sich seit gestern ein neues Drama streamen.

„Der Morgen davor und das Leben danach“

Flugzeuge gelten statistisch gesehen als das sicherste Verkehrsmittel, was angesichts der tagtäglichen Passagierzahlen auch kein Wunder ist. Gleichzeitig ist ein Flugzeugabsturz fast immer ein großer Verlust und ein fast sicherer Tod. Doch wie fühlt man sich als Überlebender? Und vor allem, was macht es mit Einem aus, wenn man selbst noch ein Kind ist und die eigenen Eltern unter den Todesopfern sind? Diesen Fragen geht das neue Drama „Am Morgen davor und das Leben danach“ auf den Grund.

Der Film steht nämlich ab sofort allen Abonnenten von Apple TV+ exklusiv zum Streamen zur Verfügung und könnte für heute Abend eine Alternative sein

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

