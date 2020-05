Apple Stores in Deutschland öffnen am Montag wieder unter strengen Auflagen

Die deutschen Apple Stores öffnen am kommenden Montag wieder. Die Öffnungszeiten bleiben jedoch vorerst eingeschränkt und für den Besuch gelten strenge Hygieneauflagen, der Fokus soll zunächst auf Service und Reparatur liegen.

Gerade haben wir noch über die Zuversicht von Apple-COO Jeff Williams berichtet, in Bälde wieder deutlich mehr Apple Retail Stores öffnen zu können, nun kommt auch Bewegung in die Entwicklung in Deutschland. Der Apple Store Berlin und alle weiteren 14 deutschen Apple Retail Stores werden ab dem kommenden Montag wieder eingeschränkt für Kunden geöffnet sein.

Die Öffnungszeiten sind dabei zunächst von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschränkt, mit eingeschränkten Öffnungszeiten startete zuletzt auch der einzige Apple Store Österreichs wieder in den Kundenverkehr.

Apple Stores konzentrieren sich auf Service und Reparatur

Auch gelten für die deutschen Apple Stores ähnliche Voraussetzungen für den Besuch wie in Österreich: Maskenpflicht herrscht natürlich wie im gesamten Einzelhandel auch in den Apple Stores, zudem erfolgt eine kontaktlose Temperaturmessung am Einlass, diese ist ebenfalls verpflichtend. Um einem Infektionsrisiko vorzubeugen, werden die Displays der Geräte im Apple Store in regelmäßigen Intervallen gereinigt.

Der Fokus des Personals liegt bis auf weiteres auf dringenden Fällen wie einer Reparatur oder der Abwicklung von Servicefällen. Apple empfiehlt allen Kunden, die einen Produktkauf tätigen möchten, dies nach Möglichkeit online zu tun. „Today at Apple“ bleibt ebenfalls bis auf weiteres noch ausgesetzt. Durch den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Besuchern von 1,5 Metern kann es ebenfalls zu Verzögerungen beim Einlass kommen, wenn zu viele Kunden gleichzeitig den Apple Store besuchen möchten.

