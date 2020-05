Apple-COO Jeff Williams optimistisch: Weitere Apple Stores werden bald öffnen

Apples COO Jeff Williams zeigt sich betont optimistisch in Bezug auf die unmittelbare Zukunft von Apples Geschäften und auch den perspektivischen Ausblick: Apples Mitarbeiter leisteten großartiges in dem Bemühen, kreative Lösungen zu finden, um der aktuellen Krise zu begegnen. In den nächsten Wochen rechnet der Manager auch mit der Wiedereröffnung weiterer Apple Stores.

Apples COO und ausführender Stratege für das Tagesgeschäft von Tim Cook Jeff Williams äußerte sich zur aktuellen Situation von Apple und der näheren und weiteren Zukunft. In einem Interview demonstrierte der Manager einen unerschütterlichen Optimismus. Angesichts der aktuellen Situation könne er gar nicht besserer Dinge sein, so Williams. Apple habe in den letzten Monaten drei starke neue Produkte vorgestellt, die der Absatzentwicklung eine deutliche Dynamik verleihen werden. Diese zuletzt erfolgten Produktstarts, gemeint ist das neue iPad Pro, das neue MacBook Pro 13 Zoll und das iPhone SE, werden langfristig einen großen Beitrag zu Apples Erfolg beisteuern, wenn sich die Wirtschaft erhole und die Nachfrage der Verbraucher wieder anspringt, ist Williams überzeugt.

Weitere Apple Stores öffnen in wenigen Wochen

Die Belegschaft von Apple und der Zulieferer leisteten einen unglaublich guten Job bei der Erarbeitung von Lösungen für Probleme, denen sich die Wirtschaft in Zeiten der Covid-19-Krise gegenüber sieht, er könne nicht stolzer sein auf die Leistungen, die bei Apple zu beobachten seien. Mit diesen wolkigen Ausführungen reagierte Williams auf Fragen nach möglichen Verspätungen neuer Top-iPhones wie dem iPhone 12, das womöglich erst einige Monate später als geplant auf den Markt kommen wird, Apfelpage.de berichtete. Auch verwies Williams auf die trotz Corona überraschend guten Quartalsergebnisse von Q2 2020, ein Trend, der allerdings in Q3 nicht anhalten dürfte.

Zuletzt stellte er die Wiedereröffnung weiterer Apple Retail Stores rund um die Welt in Aussicht. Zuletzt hatte der Apple Store in Wien seine Pforten wieder für Kunden geöffnet, Apfelpage.de berichtete. Zudem ist außerhalb Chinas ein Store in Südkorea sowie seit kurzem Weitere 21 Apple Stores in Australien wieder geöffnet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!