Apple Store Wien macht heute wieder auf: Fokus auf Support und strenge Regeln

Der Apple Store in Wien macht heute wieder auf: Damit nimmt Apples Retail-Sparte nun auch außerhalb von China und Südkorea langsam wieder den Betrieb auf, doch zunächst gelten noch strenge Einschränkungen und der Produktkauf hat für die Mitarbeiter bei der Abwicklung des Geschäftsbetriebs nicht die höchste Priorität.

Apple öffnet seinen ersten Apple Store in Österreich heute wieder: Nachdem die Retail-Geschäfte für Wochen aufgrund der weltweiten Corona-Krise geschlossen blieben, hat nun erstmals ein Store in Europa wieder für Kunden geöffnet. Bis jetzt sind nur Apple Stores in China sowie der Apple Store in Südkorea wieder für Kunden geöffnet gewesen, doch im Apple Store Kärntner Straße in Wien wird der Betrieb auch nur unter strengen Einschränkungen wieder aufgenommen.

Beschränkte Öffnungszeiten und strenge Zutrittskontrollen

„Wir freuen uns darauf, am Dienstag, den 5. Mai, wieder Besucher bei Apple Kärntnerstraße begrüßen zu dürfen.“

Mit diesen Worten begrüßt Apple laut Medienberichten die zurückkehrende Kundschaft im Wiener Apple Store, aber zunächst wird der Besuch nicht wie früher sein.

Kunden müssen natürlich eine Maske tragen, zudem wird vor dem Betreten die Temperatur gemessen, das ist Pflicht, andernfalls wird der Zutritt verweigert. Zudem werden nur so viele Kunden eingelassen, wie möglich, ohne den Mindestabstand von zwei Metern zwischendrin Kunden einhalten zu können. Das personal wird sich vornehmlich auf Service- und Supportfragen konzentrieren. Der reine Produktkauf wird daher anfangs wohl kein Wohlfühlerlebnis. Zudem gelten zunächst noch eingeschränkte Öffnungszeiten von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Wann weitere Stores – etwa in Deutschland – wieder öffnen, ist noch nicht klar. In einer früheren Meldung berichteten wir über Pläne Apples, Anfang Mai weltweit mit der Wiedereröffnung seiner Retail-Geschäfte beginnen zu wollen.

