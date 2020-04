Apple möchte Apple Stores im Mai wieder öffnen

Apple bereitet sich offenbar darauf vor, erste Retail Stores im Mai wieder zu öffnen. Dies wird sich aber wohl mit regional sehr unterschiedlichem Tempo vollziehen. Zuvor waren erste Pläne Apples, Geschäfte bereits in der ersten Aprilhälfte wieder zu öffnen, ins Wasser gefallen.

Apple wird im kommenden Monat vermutlich erste Retail Stores wieder aufschließen. Die Agentur Bloomberg zitiert diesbezügliche Pläne von Apple Retail-Chefin Deidre O’Brien, die in einem Video an die Belegschaft über Apples nächste Schritte im Retail-Geschäft sprach. Allerdings äußerte sich die Managerin nicht zu der Frage, welche Apple Stores im Mai öffnen sollen und in welchen Regionen man hier zuerst aktiv werden möchte.

Klar ist auch, die Apple Stores müssen sich an die lokalen Regelungen für den Einzelhandel halten. In Deutschland gilt seit Montag mit Ausnahme von Berlin eine bundesweite Maskenpflicht.

Aktuell haben nur Apple Stores in China und Südkorea geöffnet

Eigentlich wollte Apple seine Geschäfte schon früher wieder öffnen. Vor einem Monat verfolgte man Pläne, in der ersten Aprilhälfte wieder mit dem Geschäftsbetrieb in einigen Läden loslegen zu können, Apfelpage.de berichtete. Damit wurde es dann bekanntlich aber nichts. Einzig ein Flaggschiffstore in Südkorea hat seit dem 18. April wieder geöffnet. Darüber hinaus sind lediglich in China die Apple Stores wieder geöffnet, die Wirtschaft in dem von Corona zuerst betroffenen Land wird seit einigen Wochen wieder hochgefahren.

Einige Mitarbeiter von Apple Retail sollen sich dahingehend geäußert haben, dass die Stores in Nordamerika sogar erst wieder im Juni öffnen werden.

