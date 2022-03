Home Apple Apple stellt neues „Studio Display“ vor: Was kann der Mac Studio-Kumpel?

Apple stellt neues „Studio Display“ vor: Was kann der Mac Studio-Kumpel?

Der Mac Studio ist ein komplett neuer Mac, der wie ein Mix aus Mac Mini und Mac Pro daherkommt. Dazu passen hat Apple auf der heutigen Keynote auch das passende Display vorgestellt. Wir geben euch den Überblick über alle Features!

Vermutlich wird das Studio Display das Pro Display XDR ersetzen. Apple nannte es auf der Keynote ganz einfach „a class of its own“. Aber was heißt das genau? Das Display kommt jedenfalls mit 5K-Auflösung, einem eigenen A13-Chip und einer Kombination aus Premium-Lautsprechern, Kamera und Mikrofon.

Studio Display Features

Aluminium-Display mit sehr dünnen Displayrändern

mit sehr dünnen Displayrändern 3 Optionen beim Standfuß: Je nach Einsatz auf Tisch, Wand etc.

beim Standfuß: Je nach Einsatz auf Tisch, Wand etc. 5K Retina Display mit 600 nits Helligkeit

mit 600 nits Helligkeit True Tone Technologie mit Anti-Reflexion-Schicht sowie Option für Nanotextur-Beschichtung

mit Anti-Reflexion-Schicht sowie Option für Nanotextur-Beschichtung A13 BIONIC Chip : Ja tatsächlich, ein A13 im Display. Holy smokes. Dieser wird benötigt für die 12 MP-Kamera mit Center Stage, die Lautsprecher sowie „Studio Mikrofone“.

: Ja tatsächlich, ein A13 im Display. Holy smokes. Dieser wird benötigt für die 12 MP-Kamera mit Center Stage, die Lautsprecher sowie „Studio Mikrofone“. Neues Lautsprechersystem aus 4 Tieftönern und 2 Hochtönern: Mit Spatial Audio sowie Dolby Atmos

Studio Display Konnektivität

3 USB-C-Anschlüsse

1 Thunderbolt-Anschluss

Output mit 96W, kann also ein 14 Zoll MacBook per Fast-Charging laden

Studio Display unterstützt MacBook Air, MacBook Pro und Mac Studio

Übrigens: Die Magic Mouse, Tastatur und Magic Trackpad kommen endlich in neuem schwarz.

Die Preise sind mit 1599 Euro + verschiedene Optionen beim Standfuß eigentlich okay!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!