Apple Music verhandelt erfolgreich mit Major-Labels neue Lizenz-Deals, Spotify tut sich schwer

Apple hat einige wichtige Deals mit den großen Musik-Labels erneuern können. diese Vereinbarungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Musik nicht aufhört zu spielen. Spotify hat dagegen derzeit einen deutlich schwereren Stand mit der Musikindustrie.

Apple hat einige entscheidende Deals mit der Musikbranche erneuert, das berichtet zuletzt die Financial Times. Apple Music lizensiert große Mengen an Songs von den vier Major-Labels Universal Music, Sony Music und Warner Music. Mit diesen großen Labels hat Apple nun jeweils einen neuen Deal unter Dach und Fach bringen können. diese Lizenzverträge werden in der Regel alle vier Jahre erneuert, jede Seite versucht in den Verhandlungen naturgemäß die besten Konditionen für sich herauszuschlagen. Wie erfolgreich Apple dabei war, ist nicht bekannt, zumindest hat das Unternehmen aber genug Geld.

Die Major-Labels lizensieren unter anderem Songs der Top-Künstler Taylor Swift, Lizzo und Adele. Unterdessen läuft es bei Spotify nicht ganz so rund.

Spotify hängt in der Luft

Die großen Labels zeigen sich in den Verhandlungen mit Spotify dagegen recht hartleibig. Wie es in dem Bericht heißt, laufen die Verhandlungen zwischen Spotify und Universal Music und Warner Music seit inzwischen fast einem Jahr, kommen aber nicht zu einem finalen Abschluss. Stattdessen verlängern die Labels die laufenden Deals immer jeweils nur für einen Monat, während sich die Verhandlungen dahinziehen. Es wird vermutet, dass die Musikbranche mit dem Angebot von Spotify nicht zufrieden ist. Im Gegensatz zu Apple, Amazon und Google kann Spotify das Lizenzgeschäft nicht querfinanzierten und ist einzig auf die Einnahmen aus kostenpflichtigen Abos und Werbe-Deals angewiesen, dafür ist das Unternehmen aber auch nach wie vor deutlich Marktführer im Musikstreaming, wie wir in einer früheren Meldung berichtet haben. Effektiv dürfte Spotify inzwischen doppelt so viele zahlende Nutzer haben wie Apple Music.

