Apple Music aktuell für Studenten in manchen Ländern sechs Monate kostenlos

Apple Music gibt es aktuell doppelt so lang als kostenlose Probe-Version für Studenten. Ein halbes Jahr können die Nutzer den Dienst mit dem Angebot kostenlos nutzen. Allerdings sind teils nur fortgeschrittenere Studenten für die Teilnahme qualifiziert. Indes können sich Nutzer aktuell noch fünf Monate kostenlose Nutzung mit einer anderen Aktion verschaffen.

Apple trommelt erneut für seinen Streamingdienst Apple Music. Abermals wurde die kostenlose Probezeit zur Nutzung von Apple Music zeitweise verdoppelt. Neukunden mit Studentenstatus erhalten in der Regel drei Monate gratis den Zugriff auf den Dienst. Aktuell sind es sechs Monate, zumindest für Studierende bestimmter Länder. Aktuell sind dies etwa die USA, Großbritannien oder Japan. Hier können indes nicht immer alle Studierende an der Aktion teilnehmen, in Japan beschränkt sich die Teilnahme etwa auf Personen, die in bestimmte technische Studiengänge an ausgewählten Universitäten eingeschrieben sind, in den USA können nur reguläre Bachelor-Studieren und höher an der Aktion teilnehmen.

Ob die Aktion auch nach Deutschland kommt, muss sich zeigen, im Zweifel bringt immer ein Besuch von Apples entsprechender Website Aufschluss.

Aktion zum Super Bowl

Im Rahmen einer anderen Aktion können Nutzer fünf Monate kostenlose Nutzung von Apple Music erhalten. Diese Promo-Aktion wurde im Rahmen des amerikanischen Super Bowl ins Leben gerufen, sie funktioniert aber auch in vielen weiteren Ländern, darunter Deutschland. Der Nutzer muss hier diesen speziellen Song mit Shazam, das ebenfalls zu Apple gehört, erkennen und erhält dann beim Abspielen auf Apple Music das besagte Angebot.

Auch hier gilt: Nur Neukunden erhalten dieses Angebot. Apple Music gibt es regulär nicht als kostenlose Version, anders als Spotify, das Nutzer als werbefinanzierten Dienst mit begrenztem Funktionsumfang auch gratis nutzen können.

