Apple möchte seine Retail Stores Anfang April wieder öffnen

Apple möchte seine Retail Stores Anfang April schrittweise wieder öffnen. Dies werde nicht überall gleichzeitig geschehen und auch davon abhängig sein, welche Regionen von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen sein werden. Nach aktuellem Stand der Dinge ist eine Öffnung der Läden in Deutschland zu diesem Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.

Apple plant aktuell offenbar die Wiedereröffnung seiner Retail Stores rund um die Welt. In der ersten Aprilhälfte möchte man Schritt für Schritt damit beginnen, Stores wieder für Kunden zu öffnen, berichtete die Agentur Bloomberg. Dabei werde man allerdings regional unterschiedlich schnell vorangehen, abhängig davon wie schwer eine Region von der Krise betroffen und wie stark das öffentliche Leben dort heruntergefahren wurde.

Aktuell alle Apple Stores außerhalb Chinas geschlossen

Apples Direktorin des Retail-Geschäfts Deirdre O'Brien erklärte, die momentanen Schichtpläne für Heimarbeit des Personals in der Retail-Spare werden vorerst noch einmal bis zum 05. April verlängert. Sodann werde man neue Schichtpläne wochenweise ausgeben, die an die dann herrschenden Gegebenheiten angepasst seien. Dass in der ersten Aprilhälfte bereits erste Apple Stores in Deutschland wieder öffnen, ist unwahrscheinlich, hier gilt eine Schließung nicht für die Grundversorgung benötigter Einzelhandelsgeschäfte bis zum 19. April, sofern diese Maßnahme nicht zwischenzeitlich angepasst wird.

Aktuell sind wie berichtet alle Apple Stores mit Ausnahme der Geschäfte in China geschlossen, dort wurden die Läden zuletzt wieder alle geöffnet. Eine zunächst bis zum 27. März verkündete Schließung wurde von Apple einstweilen bis auf weiteres verlängert.

In Europa sind Italien und Spanien am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen, auch in Großbritannien und Frankreich und Teilen der Schweiz ist die Lage kritisch, inwieweit dort eine Öffnung der Stores Anfang April realistisch ist, steht dahin.

