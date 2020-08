Apple ist Corona-Gewinner: iPhone-Verkäufe in den USA wuchsen gegen den Trend

Apple ist der Gewinner in der Corona-Krise, zumindest bei den Smartphoneverkäufen in den USA. Das Unternehmen konnte seine Verkäufe im letzten Quartal kräftig steigern, während der gesamte amerikanische Markt rückläufig war, vor allem das iPhone SE, aber auch das iPhone 11 trugen dazu bei. Diese Entwicklung passt zu den ebenfalls positiven Prognosen für andere Märkte.

Apple zeigt sich durch die Auswirkungen der Corona-Krise erstaunlich unbeeindruckt. Zwar kommt das iPhone 12 ein wenig später, wie wir inzwischen ganz offiziell von Apple erfahren haben, aber die letzten Quartalszahlen, in deren Rahmen diese Mitteilung erfolgte, fielen hervorragend aus – trotz Pandemie. Auch die Prognosen aus unabhängigen Quellen bescheinigen Apple ein starkes Geschäft.

So konnten die iPhone-Verkäufe zuletzt in den USA deutlich zulegen, das zeigen aktuelle Schätzungen der Marktforscher von Canalys. Danach hat Apple in den USA im zweiten Quartal 2020 rund 10% mehr Geräte verkauft als im Vorjahreszeitraum. Das entspräche rund 15 Millionen verkauften Einheiten, ein neuer Quartalsrekord. Apple gibt keine eigenen Angaben mehr zur Zahl verkaufter Geräte bekannt.

Apple und Samsung beherrschen den Markt

Apple und Samsung bleiben damit weiter die beherrschenden Größen auf dem amerikanischen Smartphonemarkt. Sieben von zehn Geräten, die in Q2 2020 in den USA verkauft worden sind, stammen von Apple oder den Südkoreanern. Dabei ging es dem US-Markt insgesamt nicht so gut wie Apples Verkäufen. Die Verkäufe brachen im zweiten Quartal Corona-bedingt um rund 5% ein.

Das iPhone 11 hatte besonders großen Anteil an den Verkäufen in den USA, so Canalys. Im Vergleich zum Bestseller-iPhone des letzten Jahres, dem iPhone XR, steigerte Apple die Verkäufe beim iPhone 11 um rund 15%. Das seit einiger Zeit im Lineup befindliche iPhone SE hatte ebenfalls einen erheblichen Anteil daran, den Marktanteil Apples in den USA in die Nähe der 50% zu treiben.

