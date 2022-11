Home Daybreak Apple Apple gehen die iPhones aus | Huawei-Smartphones aus US-Markt verbannt | Kauft Apple Disney? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der Black Friday ist vorbei. „Endlich“, sagen manche. „Verdammt, keine Rabatte mehr!“ ärgern sich andere. Wie steht ihr zur Shoppingschlacht am Ende des Jahres? – Apple hat es aktuell nicht leicht mit dem iPhone-Geschäft. Der Konzern kommt nicht an genügend Geräte und die Gründe dafür liegen in China. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple bekommt aktuell mehr und mehr Probleme in China. Die Probleme wurden von Foxconn verursacht, das in seiner größten Fabrik Schwierigkeiten damit hatte, Löhne korrekt zu zahlen. Daraufhin sind tausende Arbeiter aus ihren Verträgen ausgestiegen, was nun die iPhone-Produktion weiter unter Druck setzt, hier dazu mehr.

Bei Twitter war die Panne 2021 größer als erwartet

hier dazu die Infos.

Kauft Apple Disney?

Zugegeben, bis diese Frage akut wird, dauert es noch etwas und sie ist ohnehin höchst spekulativ. Worum geht’s?

Der Disney-Konzern war in Corona-Zeiten in schwere See geraten, einzig im Streaming lief es gut, doch der auf Bob Iger folgende Chef setzte auf einen Sparkurs, um Disney wirtschaftlicher aufzustellen. Nun aber ist der alte Chef wieder auf den Chefposten zurückgekehrt und hat angeblich große Pläne. Zwei Jahre soll er Disney leiten, am Ende seiner Vertragszeit will er den Konzern zum Verkauf anbieten.

Derzeitiger Wert: Rund 180 Milliarden Dollar. Apple steht an der Spitze einer zugegeben extrem spekulativen Liste möglicher Käufer, in einem spekulativen Bericht kann man mehr lesen.

Huawei ist in den USA endgültig draußen

Ein harter Schlag für Huawei, wenn auch nicht überraschend: Der chinesische Konzern darf keine neuen Smartphones mehr auf den US-Markt bringen, das ordnete die US-Regierung nun an und die Regulierungsbehörde FCC ist für die Umsetzung verantwortlich. Brendan Carr von der FCC spricht auf Twitter von einer nicht hinnehmbaren Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Auch ZTE ist von dem Bann betroffen.

Zudem kann die FCC auch die Zulassung bereits im Markt befindlicher Geräte widerrufen. Huawei bekommt schon seit längerem keinen Zugang mehr zu zeitgemäßen US-Chiptechnologien.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

