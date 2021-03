Home Apple Amazon Deals: Drei günstige Alternativen zum HomePod

Der Markt an sogenannten Smart Speaker ist absolut heiß umgekämpft und dort werden alle Tricks genutzt, um sich die Gunst des Kunden zu sichern. Ein Trend, den Apple im höherpreisigen Segment intelligenter Lautsprecher erstmal nicht mehr mitmachen wird. Der HomePod wird ersatzlos gestrichen, wie heute morgen von uns berichtet. Wir greifen die Gelegenheit auf und zeigen euch drei Alternativen, die zudem noch im Preis reduziert sind.

Drei Alternativen zum HomePod – jedoch (fast) alle ohne Siri

Der Markt an Smart Speakern ist mittlerweile sehr unübersichtlich geworden, was die Auswahl nicht wirklich einfach macht. Wir haben dennoch drei mögliche Alternativen gefunden, die vom Klang her auf jeden Fall mit dem HomePod locker mithalten können. Einschränkend müssen wir allerdings ergänzen, dass sich Siri dort nicht nutzen lässt. Der Grund ist simpel, Apple gibt Siri schlicht nicht für andere Hersteller in diesem Segment frei:

Bose Home Speaker 500

Die erste Alternative ist der Home Speaker 500 von Bose. Gefertigt in einem Gehäuse von Aluminium kommen zwei Treiber zu Einsatz, die jeweils nach links und rechts abstrahlen und somit einen schön breiten Stereosound ermöglichen. Auf dem integrierten Display lassen sich Informationen wie Uhrzeit oder der gerade laufende Titel ablesen. Als Highlight sind noch die sechs Stationstasten zu erwähnen, auf denen sich Radiosender oder sogar die Lieblingsplaylist von Spotify, Amazon Music oder Deezer hinterlegen lassen. Diese können dann mit einem einfachen Tipp abgespielt werden, die Steuerung via Smartphone entfällt somit. Als Zuspielquellen werden neben WLAN auch AirPlay 2 oder Bluetooth akzeptiert, was ihn wirklich extrem flexibel macht. Mit einer UVP von 349,00€ gestartet, lässt sich der Smart Speaker 500 gerade für knapp 280,00€ mitnehmen:

Sonos One SL

Ja, der Sonos One SL verzichtet auf die Steuerung via Sprache. Trotzdem ist dieser ein mehr als solider Lautsprecher und gewinnt seinen Mehrwert vor allem dank seiner Integration in das System von Sonos. Erhältlich in schwarz oder weiß liegt der Straßenpreis des Sonos One SL derzeit bei knapp 190,00€. Wer also schon mit Sonos ausgestattet ist, kann hier bedenkenlos zuschlagen. Dank seiner Anbindung an AirPlay 2 kann er natürlich auch komfortabel mit einem bestehenden HomePod für Multi-Room verbunden werden.

HomePod Mini

Der erste Ersatz für einen HomePod ist natürlich ein HomePod Mini (Affiliate-Link). Immerhin bekommt man für einen großen HomePod bereits drei Stück der kleineren Variante. Diese ist zudem auch noch mit Thread ausgestattet, was für euer HomeKit-Setup nur von Vorteil ist. Klanglich mag er nicht ganz auf dem hohen Level agieren, für entspanntes Musikhören ist er aber mehr als geeignet.

Welche Smart Speaker nutzt ihr oder könnt ihr statt dem Original HomePod empfehlen?

