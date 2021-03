Home Apple Apple stellt HomePod ein: Vermisst ihr ihn?

In der Nacht auf heute bestätigten Apples Führungskräfte gegenüber Techcrunch, dass der originale HomePod eingestellt wird. Man fokussiere sich künftig auf den HomePod mini, heißt es. Habt ihr einen großen HomePod und werdet ihr ihn vermissen? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.

In manchen Ländern ist die schwarze oder weiße Version schon nicht mehr verfügbar. Bei uns bekommt man beide Varianten noch binnen 3 bis 4 Wochen. Das wird jedoch nicht mehr lange so sein. Apple garantiert aber weitere Softwareupdates sowie Apple-Care-Unterstützung.

Der HomePod wurde 2018 auf dem Markt eingeführt und tat sich von Anfang an schwer, gegen die Konkurrenz anzukommen. Da waren Sonos auf der High-End-Seite und die Echos auf der günstigen Seite. Selbst eine Preiskorrektur auf 329 Euro brachte nicht den gewünschten Erfolg für Apple. Dies führte nicht zuletzt zum HomePod mini letztes Jahr, welcher sich für rund 100 Euro sehr gut verkaufen soll, selbstredend aber eine ganz andere Käuferschicht anspricht.

HomePod mini neuer Fokus

Nun ist der große HomePod also Geschichte, Apple möchte sich auf den HomePod mini fokussieren, schreibt Techcrunch. Dies bedeutet im Grunde auch, dass Apple mehr auf Masse, Ökosystem und Siri setzen möchte. Die Soundqualität ist nicht mehr die Priorität 1, was Apple beim Original HomePod jedoch immer in den Vordergrund gerückt hatte.

In unserem Test schnitt der HomePod mini recht gut ab, als einzelner Lautsprecher taugt er aber nicht zum Musikgenuss, eher für Hintergrundmusik.

Vermisst ihr den HomePod und hofft ihr auf einen Nachfolger irgendwann?

