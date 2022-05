Home Deals AirPods Pro (mit MagSafe-Ladecase) gerade für nur 188€ erhältlich

AirPods Pro (mit MagSafe-Ladecase) gerade für nur 188€ erhältlich

Die AirPods haben in einem lange verstaubten Markt ordentlich Bewegung gebracht und so gibt es mittlerweile diverse true wireless In-Ears, die richtig gut sind. Bei der Integration in das Öko-System kommt man aber um die AirPods Pro nicht herum. Wem das wichtig ist, der darf heute zuschlagen, die Version mit MagSafe ist so günstig wie nie zuvor.

AirPods Pro fast 100 Euro günstiger als UVP

Zu den AirPods Pro muss man nicht mehr viel sagen. Das ANC sowie der Transparenzmodus sind ausgesprochen gut für In-Ears, sie unterstützen Spatial Audio und das Verbinden geht fast schon magisch von der Hand – man orientiert sich eben am Motto der Jedi. Passt ja ganz gut zum heutigen Tag. Neu ist hingegen, dass sich das Case nun via MagSafe laden lässt.

AirPods 3 ebenfalls reduziert

Wer auf ANC verzichten kann und sich an den Silikon-Tips stört, weil diese im Ohr zu unangenehm sind, kann heute ebenfalls zuschlagen. Die AirPods 3 sind ebenfalls im Angebot. Spatial Audio wird hier ebenfalls unterstützt und sie bieten sogar eine etwas längere Akkulaufzeit an:

