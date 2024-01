Home Apps AirDrop für alle: WhatsApp baut eigenen lokalen Dateiaustausch

WhatsApp arbeitet wohl an einer Alternative zu AirDrop. Mit der Funktion sollen sich Dateien ohne Umweg über einen Server von Gerät zu Gerät senden lassen. Das Feature würde einen deutlichen Vorteil bedeuten, da WhatsApp wesentlich weiter verbreitet ist, als iPhones.

WhatsApp arbeitet offenbar an einer neuen, spannenden Funktion. Dabei handelt es sich wohl um ein Feature in der Art von AirDrop. Nutzer werden mit dem Feature in der Lage sein, Daten untereinander auszutauschen.

Wie Einblicke in eine frühe Beta unter Android zeigen, müssen beteiligte Nutzer dafür jeweils die entsprechende Funktion aufrufen, per Schütteln wird dann eine Übertragung eingeleitet.

Deutliche Vorteile zu AirDrop

Die Übertragung erfolgt ohne Rufnummer, zudem ist sie Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Damit bleibt die Vertraulichkeit und Anonymität wohl gewährleistet. Und es gibt noch einen weiteren erheblichen Vorteil gegenüber AirDrop.

Wann das Feature für alle Nutzer verfügbar wird, ist noch nicht klar, erfahrungsgemäß könnte es aber noch eine Weile dauern, bis WhatsApp es für die Allgemeinheit freigibt.

Die Apple-Funktion ist nur auf Apple-Geräten nutzbar, in den USA mit einem iPhone-Marktanteil von über 50% mag das für einige Nutzer ohne Belang sein, in vielen anderen Regionen der Welt ist die Marktdurchdringung von Apple weitaus geringer. AirDrop wird dann zu einer wenig hilfreichen Funktion. WhatsApp dagegen findet sich auf fast allen Smartphones, somit wäre wieder ein lokaler und plattformunabhängiger Dateiaustausch möglich, wie es ihn in Zeiten vor dem Smartphone per Bluetooth oder Infrarot schon einmal gab.

