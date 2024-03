Home iCloud / Services Agentenfilm „Argylle“ ist nun als Kauf verfügbar

in Sachen Serien ist Apple TV+ mittlerweile extrem breit aufgestellt, bei den Filmen dauert der Aufbau des Angebots noch etwas. Das liegt auch daran, dass die letzten Filme zunächst bei iTunes zum Kauf erhältlich waren. Dies gilt auch für den neuen Agenten-Spielfilm namens „Argyle“.

„Argylle“ ist nun als Kauftitel erhältlich

Bei „Argyle“ handelt es sich um einen Spielfilm im Agenten-Genre mit Henry Cavill in der Hauptrolle. „Argylle“ wird von Matthew Vaughn nach einem Drehbuch von Jason Fuchs inszeniert und zeigt ein mit Stars besetztes Ensemble, darunter John Cena, Ariana DeBose, Richard E. Grant, Dua Lipa, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson und Chip, die echte Katze des Supermodels Claudia Vaughn (geb. Schiffer).

Der Film ist zunächst in den USA und in Kanada als Kauftitel erhältlich und kostet dort 19,99 US-Dollar. Der Film dürfte auch zeitnahe für den gleichen Europreis hierzulande erhältlich sein.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

