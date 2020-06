Adventure Little Orpheus auf Apple Arcade erschienen

Das Adventure Little Orpheus ist auf Apple Arcade und im App Store erschienen, welches auf dem Mac, iPhone, iPad und Apple TV gespielt werden kann.

Das grafisch schöne Spiel ist in den 1960er-Jahren zur Zeit des Kalten Kriegs und vor der Mondlandung angesiedelt.

Was bietet Little Orpheus?

Wir befinden uns im Jahr 1962 und die NASA bereitet sich auf die erste Mondlandung vor, während zugleich in einer einsamen Region Sibiriens ein sowjetischer Kosmonaut auf den Weg in die andere Richtung ist. In dem Seitenscroll-Adventure “Little Orpheus” wird Genosse Iwan Iwanowitsch in einen erloschenen Vulkan geworfen, um den Mittelpunkt der Erde zu erkunden. Er verschwindet spurlos.

Drei Jahre später taucht wieder auf und behauptet, die Welt gerettet zu haben und verlor auch die Atombombe, die sein Fahrzeug Little Orpheus antreibt. Er wird in einen streng geheimen Bunker tief unter dem Uralgebirge gebracht und dort von dem schrecklichen General Yurkovoi befragt, der wissenn möchte, wo seine Bombe geblieben ist.

Der Held erkundet in den Tiefen der Erde verlorene Zivilisationen, Unterwasser-Königreiche, urzeitliche Dschungel und Länder jenseits der Vorstellungskraft. Iwan kämpft gegen feindselige Stämme, Monster und andere Gefahren.

Grafik, Sound und Musik

Im Seitenscroll-Adventure Little Orpheus wird einem farbenfrohe 3D-Grafik, coole Sounds und eine angenehme Hintergrundmusik geboten. Inspiriert wurde das Spiel von Filmklassikern wie Flash Gordon, Sindbad und Im Land vor unserer Zeit.

Gespielt werden acht Episoden, die Gelegenheitsspieler und erfahrene Abenteuer-Fans als Zielgruppe haben. Im Apple App Store ist das Adventure ab sofort verfügbar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!