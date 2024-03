Home Sonstiges 75 Millionen Käufe: Deutschlandticket ein großer Erfolg

Die Bundesregierung hat Zahlen zum 49-Euro-Ticket, offiziell als Deutschlandticket bekannt, veröffentlicht. Knapp ein Jahr nach Aufsetzung wurden rund 75 Millionen der Tickets verkauft. Laut Bundesregierung ist das ein „großer Erfolg“, weshalb sich am Abomodell so schnell nichts ändern soll.

Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministerium unter Leitung von Volker Wissing (FDP) auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag hervor. Zwischen dem 1. Mai 2023 und dem 22. Februar 2024 wurden demnach 74,6 Millionen Deutschlandtickets verkauft.

Deutschlandticket soll so bleiben, wie es ist

Das Ticket ermöglicht die bundesweite Nutzung des ÖPNV, inklusive Bus, Bahn, Tram, U-Bahn und Regionalzüge für 49 Euro im Monat. Dabei handelt es sich um ein Abo, welches sich automatisch monatlich erneuert. Daran soll sich so schnell auch nichts ändern, die Bundesregierung bewertet die aktuellen Zahlen als Erfolg.

Kritik gab es immer wieder, vor allem an der automatischen Erneuerung. Genaue Angaben zur durchschnittlichen Nutzungsdauer liegen dem Verkehrsministerium nicht vor, eine Mindestnutzungsdauer soll es auch in Zukunft nicht geben. Das Potenzial an Neukunden sei aber „noch nicht ausgeschöpft“, lässt das Ministerium verlauten.

Über die Finanzierung, über die oft und lange debattiert wurde, gab es zuletzt keine neuen Streitigkeiten. Demnach besteht die Möglichkeit, dass das 49-Euro-Ticket bei seinem namensgebenden Preis bleibt. Bund und Länder teilen sich die Kosten aktuell zu gleichen Teilen.

Trägt das Ticket zur Verkehrswende bei?

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen geht davon aus, dass jeden Monat rund elf Millionen Menschen das Ticket nutzen. Darunter seine „fast eine Million Fahrgäste, die den ÖPNV vorher nicht oder kaum genutzt haben“.

Um CO2 einzusparen, soll der ÖPNV so attraktiv wie möglich werden, um Menschen die Alternative zu geben, vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Während eine abschließende Bewertung der Effekte auf das Klima „noch nicht möglich“ ist, geht das Verkehrsministerium von einer jährlichen Einsparung von „mindestens 1,2 Millionen Tonnen CO2“ pro Jahr aus. Das wäre doppelt so hoch, wie zu Beginn von Experten geschätzt und erwartet worden war. Vor diesem Hintergrund kann das Ticket durchaus als Erfolg gewertet werden. Weiterhin geht es der Regierung um „eine einfachere Nutzung des ÖPNV durch den Abbau übermäßig komplexer Tarifstrukturen, die Digitalisierung sowie die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV auch für Neukunden“.

