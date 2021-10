MacBook Pro: 120 Hz nicht in Safari, aber Windows-VM

Das MacBook Pro 2021 kommt mit 120 Hz-Display, aber viele Apps spielen hier nicht mit – unter anderem Safari und weitere Apple-Apps. Ein virtualisiertes Windows auf dem Mac mit Google Chrome machte es dagegen besser. Apple muss nacharbeiten.

Apple hat sein neues MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit einem ProMotion-Displays ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz liefert. Diese Neuerung kam einigermaßen überraschend und das MacBook Pro zieht damit beim Display mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max gleich. Das zeigt sich in der Praxis auch bei den Catalyst-Apps, die übernehmen zumeist die bereits implementierte 120 Hz-Unterstützung des iOS-Originals. Ebenso sieht es mit Metal-Anwendungne aus und auch die Systemanimationen von macOS sind für 120 Hz optimiert.

Apple hatte für die iOS-Entwickler eine Dokumentation bereitgestellt, wie sie ihre Apps für die Nutzung von 120 Hz gestalten müssen und klar gemacht, welche Vorgaben hierfür gelten. Für macOS gibt es eine solche Dokumentation noch nicht – und mehr noch: Die 120 Hz-Unterstützung fehlt noch bei vielen Apple-Apps, unter anderem auch Safari.

120 Hz wird besonders für das dadurch ermöglichte flüssige Scrollen geschätzt, das aber aktuell bei den neuen MacBook Pro-Modellen noch nicht verfügbar ist. Da Apple auch keine Entwicklerdokumentationen bereitstellt, müssen diese sich selbst helfen, wie sich in einigen Forendiskussionen zeigt.

Ironischerweise wird 120 Hz in einer virtuellen Windows-Maschine problemlos unterstützt – in Chrome, das merkte Moshen Chan auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an.

Native Safari still 60fps and not 120Hz ProMotion in new MacBook Pro. But you get smooth 120Hz scrolling with x86 emulated Chrome running under virtualized Windows 11. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/cCq9mU2jO5

— Moshen Chan (@paranoidroid) October 29, 2021