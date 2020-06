100 Millionen: Tim Cook kündigt Apple-Paket gegen Rassismus an

Apple Chief Executive Officer Tim Cook gab heute auf Twitter bekannt, dass Apple ein 100 Millionen US-Dollar schweres Paket geschnürt hat, um gegen Rassismus und für Gleichheit weltweit zu kämpfen.

Cook äußerte sich dazu in einem knapp fünf Minuten langen Video, das er auf dem sozialen Medium publizierte. Die Initiative startet in den USA und rollt anschließend mit weltweiten Projekten aus. Geleitet wird das Ganze von Apples VP of environment, policy, and social initiatives Lisa Jackson, die bislang vor allem für ihre Bemühungen im Bereich Umweltschutz bekannt war.

Die unvollendeten Bemühungen um Gerechtigkeit und Rassengleichheit nehmen uns alle in die Verantwortung. Es müssen sich Dinge ändern, und hat sich dazu verpflichtet, eine starke Kraft in dieser Bewegung zu sein. Ich bin stolz heute verkünden zu dürfen, dass Apple eine Initiative für „Racial Equity and Justice“ aufgesetzt hat, mit dem Einsatz von 100 Millionen US-Dollar.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

Apples Initiative fokussiert sich zunächst und vor allem auf den Bereich der Bildung, der ökonomischen Gleichbehandlung und Gerechtigkeit vor Gericht für die schwarze Community. Zusätzlich möchte Apple weiter an sich selber arbeiten: So werden Partner vermehrt unterstützt, die schwarze Führungskräfte besitzen. Vor allem jedoch will Apple die Anteile der unterrepräsentierten Minderheiten in seinem Mitarbeiterstamm erhöhen.

Dieses doch sehr umfassende Projekt folgt auf mehrfache öffentlichen Meldungen seitens Apple zu diesem Thema: So hatte Tim Cook bereits einen Brief zu den Unruhen in den USA veröffentlicht und Apple Music, Beats 1, die Apple Homepage und der App Store wurden mit entsprechenden Kampagnen bestückt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!