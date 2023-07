Home Daybreak Apple Wie teuer wird das iPhone 15 Pro? | will die US-Politik Big Techs zerschlagen? | 2025 ein iPhone Fold? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Gestern war tatsächlich ein etwas besonderer Tag für unseren Redaktionspodcast. Der Apfelplausch ist nicht nur in seiner 300. Folge erschienen, er hat jetzt auch eine eigene App. Die steht zwar noch am Anfang, wir wollen sie aber zügig um weitere Funktionen erweitern. Aber das war natürlich nicht das einzige Thema des gestrigen Tages. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone 15 Pro könnte rekordverdächtig werden, nicht nur bei so banalen Dingen wie der Kamera oder der Dicke der Ränder. Neue Rekorde könnten auch die Preise setzen. Die sollen beim iPhone 15 Pro noch einmal steigen. Der Preis des iPhone 15 Pro Max springt wohl sogar noch deutlich mehr nach oben, da lohnt es sich, schonmal das Sparbuch zu schlachten, hier dazu mehr.

Apple und Co. sollen enger an die Leine

Es ist bislang nur ein Vorschlag einiger US-Politiker, doch er enthält jede Menge Sprengstoff. Big Tech-Konzerne sind zu groß und mächtig geworden, so die Folgerung einer überparteilichen Initiative. Daher sollten sie deutlicher reguliert und notfalls auch komplett stillgelegt werden können, das sind weitreichende Pläne, die da gemacht werden. Bis zu ihrer Verwirklichung dürfte der Weg lang sein, doch wie die Autorinnen des Papiers schon so treffend anmerkten: Die Mühe lohnt sich, hier die Infos.

Das iPhone Fold könnte dem Markt Beine machen

Apple mischt bislang nicht mit im Faltgeschäft, das überlässt man Huawei und inzwischen vor allem Samsung. Doch wenn das iPhone Fold einmal erscheinen sollte, wäre der Einfluss auf den Markt nicht zu unterschätzen, sagen Marktforscher, hier mehr dazu.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Sony hat seine neuen Flaggschiff-TWS vorgestellt. Damit erhält ein bereits sehr gutes Audioprodukt seinen Nachfolger, hier die Infos.

AVM liefert ein Update für eine alte Box.

Die Router von AVM stehen in vielen deutschen Haushalten und das tun sie oft recht lange. Nun erhält auch ein älteres Modell ein recht großes Update, hier alle Einzelheiten.

Google Street View ist jetzt auch wieder in Deutschland aktuell.

Google hat wieder zu Apple Maps aufgeschlossen in einem der wenigen Bereiche, in denen Apple Maps dem Platzhirsch hierzulande enteilt war: Street View hat frische Fotos von heute bekommen und diesmal ist die Bevölkerung nicht in Aufruhr geraten, hier die Infos.

Und unsere Kolumne der Woche befasst sich mit Apples PassKeys, hier entlang zur aktuellen Ausgabe.

Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende.

