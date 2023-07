Home iPhone iPhone Fold 2025: Apple könnte Falter beflügeln

iPhone Fold 2025: Apple könnte Falter beflügeln

Faltbare Smartphones sind noch immer nicht die Domäne von Apple. Das wird aber nicht ewig so bleiben, prognostizieren Beobachter Und Apples Eintritt in den Markt der Falter könnte das ganze Marktsegment deutlich in Fahrt bringen.

Apple hat nach wie vor noch kein faltbares iPhone im Programm, nicht einmal ein faltbares iPad gibt es. Hieran wird sich aber den aktuellen Einschätzungen nach zuerst etwas ändern. Irgendwann in den nächsten Jahren, vielleicht sogar schon 2024, könnte ein iPad Fold auf den Markt kommen, das preislich oberhalb des iPad Pro 12,9 Zoll angesiedelt sein soll, Apfelpage.de berichtete. Mit diesem Produkt würde Apple sich auf den Markt der Foldables vortasten und zugleich nicht riskieren, einen Imageschaden an seinem wichtigsten Produkt durch eventuelle technische Mängel zu riskieren.

Das iPhone Fold könnte Falter-Verkäufe antreiben

Doch früher oder später ist auch ein iPhone Fold dran, werden die Marktforscher von Counterpoint Research zitiert. Ihrer Einschätzung nach könnte 2025 ein erstes Modell auf den Markt kommen.

Zu diesem Zeitpunkt sehen sie den Marktanteil von Premium-Smartphones, die sich falten lassen, bei gut 20%, dazu zählen Geräte mit einem Preis von 600 Dollar und darüber. Apples Eintritt in den Foldables-Markt könnte die Verkäufe aber deutlich beflügeln.

Schon 2027 könnten die jährlichen Verkäufe ein Volumen von rund 100 Millionen Dollar jährlich ergeben. Allerdings: Apple wird auch dieser Schätzung nach nicht zum Marktführer bei den Foldables aufsteigen, diesen Platz wird Samsung weiter verteidigen. Die Südkoreaner sind mit den Faltern als erste gestartet, haben harte Rückschläge erlebt, aber dennoch beharrlich an der Idee festgehalten, ihre Modelle technisch und baulich weiterentwickelt und ernten die Erfolge dieser Ausdauer.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!