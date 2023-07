Home Sonstiges Eine andere Zeit: Googles Neustart von Street View in Deutschland

Google Maps in Deutschland hat Street View wieder. Die Ansicht der Straßen war zuletzt abgeschaltet gewesen, Google hatte bereits im Juni neue Bilder angekündigt. Jetzt sind sie da. Google rechnet zudem diesmal mit einer reibungslosen Einführung.

Sich durch die eigene oder eine beliebige Umgebung bewegen und bekannte oder fremde Straßen virtuell erforschen zu können, wurde erstmals mit Google Street View auf einfache Weise möglich. Google hatte Street View allerdings zuletzt in Deutschland abgeschaltet, das Bildmaterial war inzwischen über zehn Jahre alt und vielerorts völlig überholt. Seit einigen Tagen ist Street View in Deutschland wieder da und zwar mit aktuellen Aufnahmen.

Diese hatten Google-Autos ab Juni bundesweit erstellt und nun wurde der erste Rutsch freigeschaltet. – es wurde auch Zeit, war doch zuletzt das lange als abgehängt geltende Apple Maps an Google vorbeigezogen, der Apple-Dienst zeigt mit seinem „Umsehen“-Feature ebenfalls die Straßenansichten und zwar nicht nur deutlich aktueller als Google es als die Jahre tat, auch sind so gut wie keine Adressen bei Apple verpixelt.

Eine andere Zeit

Darauf geht auch Google in seinem entsprechenden Blog-Post ein. Dieser führt nicht nur die Notwendigkeit des Kartenupdates anhand der langen zeitlichen Abstände anhand eines sehr anschaulichen Beispiels auf, dem Ausschnitt des Google-Büros in München, sondern auch auf die geänderte Akzeptanz.

Denn vor 13 Jahren löste die Einführung von Street View in Deutschland – und zwar nur hier – eine Welle der Empörung aus.

Zahlreiche Haushalte beantragten die Verpixelung ihrer Anwesen, was sich auf die Karten teils massiv auswirkte. Das soll jetzt anders gelaufen sein. Eine repräsentative Befragung von Google habe eine Zustimmung von 91% zum Street View-Dienst erbracht, so Google, allerdings nur unter solchen, die das Angebot schon kennen.

Hier könnt ihr schauen, wann die Google-Autos wo unterwegs sind.

