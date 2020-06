watchOS 7 ohne Force Touch-Support: Kommende Apple Watch vermutlich auch

watchOS 7 streicht Force Touch auf der Apple Watch. Dadurch ändert sich nicht nur die Bedienung von watchOS in einigen Punkten, es deutet auch darauf hin, dass die nächste Generation der Apple Watch kein Force Touch mehr unterstützen wird.

Apple hat eine kleine, aber erwähnenswerte Änderung in watchOS 7 vorgenommen. Das System-Update unterstützt Eingaben per Force Touch an der Apple Watch nicht länger, wie auch aus den Richtlinien zum Interfacedesign hervorgeht: Durch festes Drücken auf das Display konnten bis jetzt verschiedene Optionen oder Einstellungen aufgerufen werden, so etwa Anpassungen am aktuell ausgewählten Zifferblatt.

Diese Optionen lassen sich ab watchOS 7 nicht mehr auf diese Weise ändern, was sich schon in der ersten Beta zeigt. Betroffen sind etwa die Umschaltung der App-Ansicht von der Gitter- zu der Listenansicht oder der Wechsel der Kalenderansichten. Hier hat Apple als Alternative zu Force Touch neue Optionen in den Einstellungen hinzugefügt. Auch ein langes Drücken ruft nun teils die Optionen auf, die zuvor per Force Touch eingestellt wurden, etwa bei der Anpassung von Zifferblättern.

Die nächste Apple Watch kommt wohl ohne Force Touch

Der Wegfall der Force Touch-Unterstützung dürfte auch eine weitere Neuerung bei der Apple Watch vorwegnehmen. Apple dürfte die kommende Apple Watch Series 6 ohne Force Touch auf den Markt bringen. Ähnlich ging man vor Jahren vor, als 3D Touch zunächst aus dem iPhone XR verschwand. Inzwischen ist das Feature auf allen aktuellen iPhones durch Haptic Touch ersetzt worden.

Wieso Apple an der Apple Watch Force Touch streichen dürfte, ist noch nicht klar, dürfte aber in Zusammenhang mit geplanten Änderungen im Aufbau des Displays stehen.

Alle weiteren Details zu watchOS 7 lest ihr in dieser Meldung zur Keynote.

