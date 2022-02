Home Apple Vorsorgen für schlechte Zeiten: Qualcomm strebt neue Patentklagen gegen Apple an

Der Patentkonflikt zwischen Apple und Qualcomm könnte zu neuem Leben erwachen. Die beiden Unternehmen droschen jahrelang aufeinander ein, wodurch sich ein 5G-iPhone verzögerte und Apple am Ende einem teuren Deal mit Qualcomm zustimmen musste. Nun sieht Qualcomm neue Chancen, einen Teil dieser Kontroverse neu aufzurollen.

Manche werden sich noch erinnern, Apple und Qualcomm lieferten sich jahrelang einen epischen Patentstreit über die Nutzung von Modempatenten. Die Folgen waren vielfältig. Eine Konsequenz war, dass ein iPhone mit 5G-Modem deutlich später als möglich gewesen wäre auf den Markt kam, weil Apple sich parallel auf ein Modem von Intel verlassen hatte, das jedoch nie kam. Am Ende kaufte Apple Intels Modemgeschäft und all dessen Patente, was sich aber erst deutlich in der Zukunft in fertigen Produkten manifestieren wird.

Den Konflikt mit Qualcomm war Apple schlussendlich im Wege eines Deals gezwungen zu lösen. Für sechs Jahre wurden die Snapdragon-Modems von Qualcomm lizenziert – Geldregen für Qualcomm und eine Reihe ungelöster Fragen für Apple für den Moment, da erste eigene Modems marktreif sind.

Qualcomm sucht erneut den Konflikt

Nun aber hat Qualcomm es geschafft, eine Entscheidung der Patentrichter teilweise aufheben zu lassen, die früheren Prozessen mit Apple vorsaßen. Diese hatten Teile von Qualcomm-Patenten für ungültig erklärt, woraus der Vergleich mit Apple hervorgegangen war. Nun wurde von einem US-Bundesberufungsgericht dieser Fall zurück an das zuständige Patentberufungsgericht gegeben, wie Reuters meldet.

Die Folge könnte ein erneut aufflackernder Patentkonflikt mit Apple sein. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Qualcomm sich bereits auf die Zeit nach dem absehbaren Ende der Snapdragon-Modems im iPhone vorzubereiten sucht.

