Home Daybreak Apple Vision Pro: Auch YouTube on Spotify planen keine Apps | Diese Speicherkonfigurationen gibt es für die Vision Pro | Diese Apps sind vorinstalliert – Daybreak Apple

Vision Pro: Auch YouTube on Spotify planen keine Apps | Diese Speicherkonfigurationen gibt es für die Vision Pro | Diese Apps sind vorinstalliert – Daybreak Apple

Guten Morgen! Neben Netflix werden zwei weitere prominente Anbieter wohl keine Apps für die Vision Pro anbieten. Währenddessen wurde nun bekannt, in welchen Speicherkonfigurationen die Computerbrille verfügbar sein wird. Außerdem steht nun fest, welche Apps auf ihr vorinstalliert sind. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro: Auch YouTube on Spotify planen keine Apps

Bereits vergangene Woche hatte Netflix angekündigt, keine eigene App für die Vision Pro zu entwickeln. Nun folgen mit YouTube und Spotify zwei weitere berühmte Dienste, die wohl nicht auf Apples eigener Computerbrille vertreten sein werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Diese Speicherkonfigurationen gibt es für die Vision Pro

Seit Freitag kann die Vision Pro in den USA vorbestellt werden und wird ab kommender Woche ausgeliefert. Aus diesem Grund sind nun weitere Details über deren Hardwarespezifikationen bekannt, so auch darüber, in welchen Speichergrößen die Computerbrille zu haben sein wird. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Diese Apps sind auf der Vision Pro vorinstalliert

Neben den Hardwarespezifikationen sind nun auch Details zu den Apps erschienen, mit denen die Vision Pro standardmäßig ausgeliefert wird. Dabei handelt es sich um 24 Apps. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Vision Pro in den USA schon fast vergriffen

Schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart liegen die aktuellen Lieferzeiten bei bis zu zwei Monaten. Mehr dazu hier.

AirPods und Vision Pro aus Vietnam: Apples Druck zeigt Wirkung

Ein wichtiger Zulieferer hat Teile seiner Produktion aus China nach Vietnam verlagert. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!