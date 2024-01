Home Hardware Diese räumlichen Apps sind auf der Vision Pro vorinstalliert

Auf der Vision Pro laufen die von Apples übrigen Plattformen bekannten Stock-Apps, das war schon zuvor bekannt. Jetzt ist auch klar, welche bekannten und neue Anwendungen es in einer räumlichen Adaption für die Computerbrille gibt. Die Auswahl ist recht ansehnlich.

Dass auf der Vision Pro viele Stock-Apps von Apple laufen würden, war bereits bekannt, so wusste man etwa von Safari oder Mail. Nun steht aber auch fest, wie Apples endgültige Auswahl eigener Anwendungen für die Computerbrille ist, wenn sie mit visionOS 1.0 demnächst an erste Kunden in den USA ausgeliefert wird.

Diese Apps sind auf der Vision Pro vorinstalliert

Die folgenden Anwendungen sind auf Apples neuestem Gadget torinstalliert. Die meisten sind uns bekannt – alle nicht:

App Store

Dinosaurierbegegnungen

Dateien

Freeform

Keynote

Mail

Nachrichten

Achtsamkeit

Musik

Notizen

Fotos

Safari

Einstellungen

Tips

Bücher

Kalender

Home

karten

News

Podcasts

Erinnerungen

Kurzbefehle

Aktien

Sprachmemos

Diese Anwendungen wurden von Apple als räumliche Apps für visionOS angepasst, darüber hinaus können zum Start viele Dritt-Apps als 2D-Version ausgeführt werden, wie gut die Nutzererfahrung hierbei ist, müssen Erfahrungsberichte aber noch zeigen.

Die Vision Pro kann seit heute in den USA vorbestellt werden, die Auslieferungen starten ab nächster Woche, doch schon jetzt sind die Wartezeiten teils lang. In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, welche Speicherkonfigurationen Kunden wählen können.

