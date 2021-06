Home iPad Verkäufe des iPads legten zuletzt deutlich zu

Verkäufe des iPads legten zuletzt deutlich zu

Das iPad ist nach wie vor die bestimmende Größe auf dem weltweiten Tabletmarkt: Apple hat im ersten Quarta des Jahres wiederum noch einmal deutlich mehr Geräte verkaufen können als im Vorjahreszeitraum, aber auch der gesamte Tabletmarkt fuhr zuletzt im Lift nach oben.

Apple gibt auf dem weltweiten Tabletmarkt nach wie vor den Ton an: Im ersten Quartal konnte das Unternehmen den weltweiten Marktanteil des iPads auf rund 37% steigern, das zeigte zuletzt eine Erhebung der Analysten vom Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research.

Diese starke Entwicklung folgt auf ein bereits starkes vergangenes Jahr. 2020 konnte Apple den Absatz des iPads weltweit um rund ein Drittel steigern. Wenig überraschend wurde das günstige Einsteiger-Modell am stärksten nachgefragt, aber auch die anderen Modelle verkauften sich robust. Rund 56% der Verkäufe entfielen auf das Einsteiger-iPad, das iPad Air und iPad Pro lagen mit 19% beziehungsweise 18% deutlich dahinter. Das bestverkaufte Modell war das jüngste iPad aus dem letzten Herbst. Das iPad konnte laut Counterpoint in allen geografischen Segmenten zulegen, besonders stark war die Nachfrage aber offenbar in Japan.

Der Tabletmarkt ist weiter im Aufwind

Die Nachfrage nach Tablets ist weltweit nach wie vor enorM. In Q1 2021 kletterten die Verkäufe um krasse 53% und das, nachdem sie im vorangegangenen Quartal erst ein Fünfjahreshoch erreicht hatten. Getrieben wurden die Verkäufe einerseits von der immensen Nachfrage nach Arbeitsgeräten für Homeschooling und Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie und von aggressiven Werbekampagnen der Marktführer Apple und Samsung, der chinesische Hersteller Huawei wurde von den nach wie vor geltenden Sanktionen ausgebremst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!