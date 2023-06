Home Betriebssystem tvOS 16.6 Beta 4 ist jetzt ebenfalls für Entwickler erhältlich

tvOS 16.6 Beta 4 ist jetzt ebenfalls für Entwickler erhältlich

Neben iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6 und macOS 13.6 hat auch tvOS 16.6 heute Abend die vierte Beta für Entwickler bekommen. Relevante Neuerungen wird das Update wohl nicht mit sich bringen, die finale Version der kommenden Aktualisierung kann in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet werden. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion.

Apple hat am heutigen Abend auch tvOS 16.6 Beta 4 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die Beta kann mit Hilfe von Xcode auf ein Apple TV geladen und installiert werden. tvOS 16.6 Beta 3 und auch das kommende Update werden für das Apple TV 4 und höher verfügbar gemacht.

Nichts über relevante Neuerungen in tvOS 16.6 bekannt

Ob es in tvOS 16.6 Neuerungen geben wird, ist noch nicht bekannt. Die finale Version des kommenden Updates wird in einigen Wochen erwartet, wenn tvOS 17 sich ebenfalls bereits in der Beta befindet.

