TP-Link Tapo P300: Mehrfachsteckdose mit USB-C-Port nun erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. November 2022 um 10:00 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

USB-C ist mittlerweile so richtig im Massenmarkt angekommen, selbst Apple kann sich dem im kommenden Jahr nur noch schwerlich entziehen. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass im Bereich Smart Home in den Mehrfachsteckdosen noch mit USB-A-Ports hantiert wird. Doch die Tapo P300 macht eine Ausnahme und sie ist nun endlich in den Handel gegangen.

Tapo P300 von TP-Link

Die Mehrfachsteckdsenleiste zeigte sich erstmals im August diesen Jahres, Apfelpage berichtete. Siew markiert den Einstieg von TP-Link im Bereich HomeKit und wartet mit einer Besonderheit auf: Einer der drei USB-Steckplätze ist nämlich ein USB-C-Port – ein Novum. Dieser verfügt über 18 Watt PD und kann so entspannt auch ein iPad Pro aufladen. Weiterhin bekommen wir Standardkost. Drei Schukosteckplätze mit einer Gesamtleistung von 2.300 Watt bzw. 10 Ampere, die sich einzeln oder im Verbund schalten lassen.

Die Kabellänge beträgt 150 Zentimeter, auf der Rückseite gibt es noch Langbohrungen für die Wandmontage. Eingebunden wird die Tapo P300 über WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was mittels HomeKit-Zertifizierung direkt in der Home-App erldigt werden kann. Die App des Herstellers dürfte aber für eventuelle Firmwareupdates notwendig werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die Tapo P300 ist nun offiziell im Handel erhältlich, doch die Nachfrage scheint wegen des USB-C-Ports ziemlich groß zu sein. Das liegt auch am Preis, wenngleich die ursprünglich angedachte UVP von 39,99€ nicht ganz gehalten werden konnte. Die 48,90€ sind aber immer noch ein faires Angebot – unseres Wissens nach bietet zurzeit kein andere Hersteller eine smarte Mehrfachsteckdosenleiste mit USB-C an.

