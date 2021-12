Home Apps TouchRetouch meldet sich mit Version 5.0 zurück

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Dezember 2021 um 17:28 Uhr // Apps // // 2 Kommentare

Das Angebot an vielfältigen Apps zur Bildbearbeitung wächst beständig und somit haben es Anbieter, die sich vorrangig auf eine Sache konzentrieren, erfahrungsgemäß schwer. Wer erinnert sich noch an die App TouchRetouch? Die waren eine der ersten Bildbearbeitungsapps, die sich ganz auf das Entfernen von Objekten konzentrierten und nun melden sich die Entwickler zurück.

TouchRetouch in Version 5.0

In den letzten Monaten ist es verdächtig still um die App geworden, doch seit gestern sind die Entwickler mit einem Paukenschlag zurück. Das Update auf Version 5.0 ist das größte Update in der Geschichte der App, so die eigenen Aussagen. Man habe die App von Grund auf überarbeitet und komplett neu aufgesetzt. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Schnelle Korrekturen und das Entfernen größerer Objekte können jetzt mit einem einzigen Pinsel durchgeführt werden.

TouchRetouch versteht jetzt die Grenzen besser, wenn es darum geht, ein Objekt in der Nähe eines anderen Objekts zu entfernen.

Die App bietet jetzt ein neues Werkzeug zum automatischen Erkennen und Entfernen von Maschen.

Sie können die Werkzeuge zum Entfernen von Objekten und Linien jetzt im automatischen und manuellen Modus verwenden.

Die App bietet flüssige, nahtlose Animationen auf dem iPhone 13 Pro und Pro Max ProMotion Display.

Die Funktion zum Entfernen von Linien ist jetzt noch flexibler. Mit den Kontrollpunkten können Sie präzisere Auswahlen treffen.

Mit dem neu hinzugefügten Wiederherstellungspinsel können Sie bei Bedarf verlorene Pixel wiederherstellen.

Neue Galerieansichten bieten Ihnen eine bessere Erfahrung bei der Auswahl von Fotos.

Die neu gestaltete UI der App bietet Ihnen jetzt mehr Komfort bei der Nutzung der App.

Neue Anpassungsoptionen machen die Arbeit mit der App noch angenehmer.

Neue Quellmodi in Clone Stamp machen das Klonen von Texturen jetzt einfacher.

Die 360°-Fotobearbeitung ist jetzt noch flüssiger.

Sie können jetzt Bilder auf die gewünschten Dimensionen verkleinern.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Änderungen haben wir viele weitere Verbesserungen und Korrekturen an den UI-Elementen und bereits vorhandenen Funktionen vorgenommen, über die Sie sich beschwert haben, und hoffen, dass Ihre Lieblings-App TouchRetouch Ihnen jetzt noch mehr Möglichkeiten bietet, Ihre Bilder zu verzaubern.

So kommt ihr an das Update

Die Macher von TouchRetouch widerstehen der Versuchung des Abonnements und führen das Update für alle Bestandskunden kostenfrei ein. Angesichts der großen Veränderungen nicht mehr selbstverständlich, doch umso schöner. Wer noch kein Kunde ist, muss dafür knapp 4,00€ investieren, die sich nach kurzer Testphase lohnen. Markierte Objekte werden deutlich zuverlässiger entfernt, ohne dass umliegende Bildbereiche verwischen oder matschig werden.

