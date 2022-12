Home Apps Threema wird mit Update noch sicherer

Der sichere Messenger Threema bringt mit einem Update verschiedne Neuerungen. So wird es nun etwa möglich, noch sicherere Nachrichten zu verschicken. Hierzu wird ein neuartiges Protokoll implementiert.

Threema ist seit Jahren eine beliebte Alternative für Messenger-Nutzer, die auf Sicherheit wert legen. Zwar bieten auch WhatsApp und Signal schon seit langem eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, doch versucht Threema sich mit weiteren Merkmalen für maximalen Datenschutz von diesen Platzhirschen abzusetzen.

Das jüngste Update legt in Sachen Sicherheit noch einmal nach: Nun können Nachrichten in Perfect Forward Secrecy verschickt werden. Das bedeutet, dass eine Nachricht auch dann noch vor fremdem Zugriff geschützt ist, wenn die Verschlüsselung zu einem Zeitpunkt in der Zukunft kompromittiert werden sollte.



Das ist neu in Threema 4.9 für iOS

Die folgenden Anmerkungen haben die Macher von Threema (Affiliate-Link) für das jüngste Update notiert:

• Nachrichten lassen sich neu mit «Perfect Forward Secrecy» versenden und empfangen

• Unterstützung des neuen Kommunikationsprotokolls «Ibex»

• Neue Chat-Übersicht

• Unbekannte Gruppenmitglieder werden nicht mehr automatisch zur Kontaktliste hinzugefügt

• Speichermanagement lässt sich neu pro Chat verwalten

• Videos lassen sich neu auch in Originalqualität versenden

• Verschiedene weitere Verbesserungen für kommende Neuerungen

Threema ist, anders als die meisten gängigen Messenger, nicht kostenlos. Die App kostet einmalig beim Kauf, das Unternehmen finanziert sich darüber hinaus durch Einnahmen aus Unternehmenslizenzen.

