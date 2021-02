Home Apps Telegram bringt selbstlöschende Nachrichten, neue Einladungen und mehr

Telegram hat mit einem größeren Update einige neue Features für seine Nutzer bereitgestellt. Unter iOS 14 ist etwa die Möglichkeit neu, Widgets auf dem Homescreen zu platzieren. Außerdem gibt es Neuerungen in Bezug auf selbstlöschende Nachrichten.

Der Messenger Telegram (Affiliate-Link) hat eine größere Aktualisierung veröffentlicht. Mit dem jüngsten Update, das ab sofort über den App Store verteilt wird, werden unter anderem die selbstlöschenden Nachrichten eingeführt. Diese können so eingestellt werden, dass sie wahlweise nach 24 Stunden oder nach Ablauf von zehn Tagen verschwinden. Dies kann sowohl in Einzelunterhaltungen, wie auch in Gruppen geschehen.

Weitere Neuerungen gibt es in Bezug auf die Einladungen in Gruppen: Ein Einladungslink kann nun noch vielfältiger konfiguriert und etwa auch als QR-Code verschickt oder mit einer beschränkten Haltbarkeit ausgestattet werden. Gruppen können zudem nun bei Erreichen der maximalen Größe von 200.000 Mitgliedern automatisch in Broadcast-Gruppen mit unbegrenzter Teilnehmerzahl umgewandelt werden. Zudem gibt es Neuerungen für Nutzer von iOS 14, die Telegram auch mit Widgets für die Nutzung auf dem Homescreen ausstatten.

Die Neuerungen im Detail

Nachfolgend die Notizen, die die Entwickler zur jüngsten Aktualisierung von Telegram angemerkt haben:

Auto-Löschung von Nachrichten

• Lege fest, dass Nachrichten 24 Stunden oder 7 Tage nach dem Senden automatisch für alle gelöscht werden.

• Lege Einstellungen für das automatische Löschen in jedem deiner Chats fest, sowie in Gruppen und Kanälen, in denen du ein Admin bist.

• Um das automatische Löschen zu aktivieren, drücke etwas länger auf eine beliebige Nachricht > Auswählen > ‚Chat leeren‘ in der oberen linken Ecke.

Neue Einladungslinks für Gruppen und Kanäle

• Erstelle Einladungslinks, die nur für eine begrenzte Zeit oder eine begrenzte Anzahl von Nutzungen funktionieren.

• Finde heraus, welche Nutzer über deine oder die Einladungslinks deiner Admins beigetreten sind.

• Verwandle jeden Einladungslink in einen QR-Code, den Nutzer mit ihrer Handykamera scannen können.

• Um Einladungslinks zu verwalten, öffne dein Gruppen- oder Kanalprofil > Bearbeiten > Einladungslinks.

Widgets für iOS 14

• Erreiche deine Chats schnell direkt von deinem Home-Bildschirm aus.

• Um ein Widget hinzuzufügen, halte den Hintergrund deines Home-Bildschirms gedrückt, dann ‚+‘ und wähle Telegram.

Gruppen mit unbegrenzten Mitgliedern

• Verwandle Gruppen in unbegrenzte Broadcast-Gruppen, wenn sie sich dem Mitgliederlimit nähern.

