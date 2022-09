Home Deals Tech-Deals: HomeKit-fähiges Zubehör reduziert + Workaround für HomeKit

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. September 2022 um 16:59 Uhr // Deals // // 3 Kommentare

Der Herbst ist ideal, um in seinem Smart Home wieder einmal Hand anzulegen und zu schauen, wo man wie was optimieren kann. Dabei hilft es natürlich auch, nach Angeboten Ausschau zu halten. Dabei unterstützen wir Euch heute etwas und haben zudem einen Workaround parat, der HomeKit nach dem Update auf iOS 16 wieder beschleunigen sollte.

Die Angebote

Die Angebote sind auch heute wieder bunt gemischt, so sollte jeder fündig werden. Mit Blick auf den nahenden Start von Matter empfehlen wir natürlich, Produkte mit Thread-Unterstützung zu kaufen:

Anmerkung: Bei einigen Angeboten muss auf der jeweiligen Produktseite noch ein Rabattcode aktiviert werden. So lässt sich der Aroma-Diffusor von VOCOLINC mit satten 50% mitnehmen.

Der versprochene Workaround

Nach dem Update auf iOS 16 kann es dazu kommen, dass HomeKit wieder quälend langsam ist. Der Grund ist so simpel, wie frustrierend. Aus welchen Gründen auch immer hat Apple teilweise die Thread-Anbindung deaktiviert. Bedeutet also im Klartext, dass in HomeKit eingebundene Thread-Gerät nicht über den Standard kommunizieren. Ärgerlich daran, in der Home-App lässt sich das nicht anschubsen. Hier hilft die App von Eve aus. Diese öffnet ihr und geht in den Einstellungen auf den Reiter „Thread-Netzwerk“.

Drauftippen und Thread wird in eurem HomeKit-Set-up neu eingelesen. Abschließend sollten Befehle wieder zügig umgesetzt werden. Hoffen wir mal, dass die Umstellung der Architektur mit iOS 16.1 und iPadOS 16.1 deutlich reibungsloser vonstatten geht.

