Tagesschau-App: Update bringt Widgets auf den Homescreen von iPhone und iPad

Wer gerne Nachrichten auf dem iPad oder dem iPhone konsumiert, dürfte die App der Tagesschau kennen. Schließlich ist diese um 20:00 Uhr in den deutschen Wohnzimmern eine Institution und dementsprechend beliebt auf dem iPhone und iPad. Die App hat heute ein Update bekommen, welches erwähnenswert ist. So liefert die Tagesschau-App in Version 3.3.0 endlich eine Funktion an, die Apple mit iOS 14 einführte.

Tagesschau-Update in Version 3.3.0

Die Rede ist natürlich von den Widgets, welche seinerzeit eine der größten Neuerungen von iOS 14 war. In Version 3.3.0 werden die nun auch von der Tagesschau-App in insgesamt drei Ausführungen untertsützt. Auf einer Fläche von vier, acht oder 16 App-Symbolen könnt ihr euch damit aktuelle Nachrichten auf dem Home-Bildschirm anzeigen lassen, die euch beim Antippen direkt zum Artikel in der App weiterleiten. Darüber hinaus hat die App mitz „Podcasts“ einen separaten Bereich, hinter der sich die Formate „Tagesschau in 100 Sekunden“, „mal angenommen“ sowie die tägliche Tagesschau um 20:00 Uhr vorfinden lassen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Liebe Nutzer*innen, mit diesem Release bieten wir Ihnen ab sofort verschiedene “Homescreen Widgets” sowie das neue Ressort für Podcasts zur Nutzung an, welches Sie im Bereich “News” finden. Außerdem haben wir zahlreiche Bugfixes und kleine Optimierungen untergebracht. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Das App-Team der Tagesschau.

Ab sofort im App Store verfügbar

Das Update steht ab sofort im iOS App Store zum Download bereit. Dieser ist kostenfrei, wobei das Angebot der App mit den Rundfunkgebühren anteilig finanziert wird. Außerdem verweisen wir noch darauf, dass die App in einer angepassten Variante auch für das aktuelle Apple TV sowie die Apple Watch verfügbar ist.

