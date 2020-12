Home Apple Tag 4 im 2020 Countdown bei iTunes: Heute „Die Eiskönigin II“ für 3,99€

Tag 4 im 2020 Countdown bei iTunes: Heute „Die Eiskönigin II“ für 3,99€

Vierter Tag, viertes Türchen im Adventskalender und vierte Überraschung im 2020 Countdown bei iTunes. Heute kommen Fans von liebevoll animierten Trickfilmen voll auf ihre Kosten, denn Disneys letzter Animations-Hit lässt sich heute günstig erwerben.

Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren? Die Wahrheit über die Vergangenheit erwartet sie, als sie sich in das Unbekannte vorwagt, in den verzauberten Wald und das Dunkelmeer jenseits von Arendelle. Die Stimme, die alle Antworten kennt, ruft sie, doch sie bedroht auch ihr Königreich. Zusammen mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven begibt sich Elsa auf eine gefährliche und abenteuerliche Reise. In „Die Eiskönigin“ fürchtete Elsa, ihre Kräfte seien zu stark für die Welt. In „Die Eiskönigin 2“ muss sie hoffen, dass sie ausreichen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

