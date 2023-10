Home Apple Such-Deal zwischen Apple und Google 20 Milliarden Dollar schwer: Kommt das Verbot?

Apple kassiert Jahr für Jahr gigantische Summen von Google dafür, dass auf allen iPhones die Google-Suche voreingestellt ist. Diese Zahlungen sind möglicherweise noch höher als erwartet und könnten in Zukunft verboten werden.

Apple stellt für alle iPhone-Nutzer die Google-Suche als Standard ein. Dafür wird der iPhone-Konzern reich belohnt: War 2021 noch davon ausgegangen worden, dass Apple jährlich rund zehn Milliarden Dollar im Rahmen des Such-Deals kassiert, wird der Vermögensberater Bernstein nun mit Aussagen zitiert, wonach Apple von Google zwischen 18 bis 20 Milliarden Dollar jährlich erhält.

Such-Deal könnte untersagt werden

Unter anderem Googles Information Services Agreement (ISA) wird von der US-Regierung als Beweis dafür gewertet, dass Apple von Google in der genannten Höhe entlohnt wird. Diese Zahlungen aber könnten das Merkmal der Kartellbildung erfüllen und somit von der Regierung untersagt werden. Unterdessen waren von Apple interessante Aussagen zu der Thematik zu hören, wie wir letzte Woche in unserem Podcast erörtert hatten .

Apple habe schlicht keine Alternative zur Google-Suche als Standardsuchmaschine am iPhone, da es kein vergleichbar leistungsfähiges Angebot gebe. Apple erklärt hierzu stets, die Auswahl einer alternativen Suche sei schnell getan, Kritiker sehen die Umstellung als zu umständlich an. Wenn der Such-Deal tatsächlich von den Behörden annulliert werden sollte, hätte Apple wieder eine starke Motivation, eine eigene Websuche aufzubauen, mehr dazu lest ihr in dieser Meldung. Gerüchte über eine Apple-Suchmaschine sind nicht neu, ob Apples eigene Lösung es allerdings mit Google aufnehmen könnte, steht dahin.

