Bringt Apple doch eine eigene Suchmaschine?

Letzte Woche berichteten wir von den gescheiterten Übernahmegesprächen zwischen Apple und Microsoft bezüglich Bing. Im gleichen Artikel sind wir auf frühere Gerüchte eingegangen, die Apple die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine unterstellten. Nun gibt es einen neuen Bericht, der die Gerüchteküche anheizt.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt in seinem sonntäglichen Newsletter, dass Apple alle technischen Möglichkeiten habe, um eine eigene Google-Alternative auf den Markt zu bringen. Google ist bei Apple die Standardsuchmaschine, was den Kaliforniern eine Menge Geld einbringt. Apple könnte mit Werbung über die eigene Suche allerdings deutlich mehr einnehmen, so Gurman.

Werbung könnte für Apple lukrativer sein als die Apple Watch

Aktuell zahlt Google jährlich eine hohe Summe, um die Standardsuchmaschine zu bleiben. 2021 sollen es zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar gewesen sein. Eine Menge Geld, die Apple laut Gurman jedoch übertreffen könnte. Mit einer eigenen Suchmaschine sieht Gurman Apples Werbe-Einnahmen so weit steigen, dass das Geschäft sogar lukrativer als die Erträge der Apple Watch sein könnten.

Gurman wird nicht müde, Apples eigene Suchmaschine anzupreisen. Schon vor zwei Jahren schrieb er für Bloomberg über die Chance Apples, Google herauszufordern. Ob es jedoch je dazu kommen wird, bleibt abzuwarten. Wir stellen uns weiterhin die Frage, ob wir in Zukunft statt „googlen“ oder „bingen“ das Wort „applen“ nutzen werden. Zumindest heute liest sich das noch sehr ungewöhnlich.

