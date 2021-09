Home Deals Smart Week bei tink: Bis 60% sparen auf Sonos, Nuki, Philips Hue und Co.

Verfasst von Valentin Heisler // 23. September 2021 um 19:02 Uhr // Deals, Featured, Hardware // Smart Home // Kommentare deaktiviert für Smart Week bei tink: Bis 60% sparen auf Sonos, Nuki, Philips Hue und Co.

Vielen von euch ist tink bereits ein Begriff. Als Smart-Home-Experte listet das Unternehmen eine enorme Bandbreite an Produkten rund um das intelligente Wohnen. Seien es Mähroboter, smarte Leuchtmittel oder Heizkörperthermostate. In den kommenden Tagen spart ihr auf sehr viele Produkte bis zu 60 Prozent.

Anlass ist die Smart Week, die soeben gestartet hat. Apfelpage-Leser können mit dem Link unten bis zu 60% auf Marken wie Google, tado, philips hue, SONOS, innr, nuki, BOSCH, Netatmo, ring und weitere sparen. Wir zeigen euch in diesem Artikel die besten Angebote.

-> Heute: Bis -60% auf Smart Home bei tink (Affiliate-Link)

tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 3 Thermostaten & Bridge

Passend zur kalten Jahreszeit hat tink gleich mehrere attraktive Bundles von tado° parat. Das Starter-Kit zusammen mit drei Thermostaten und der Bridge erhaltet ihr für 189 Euro, was einer Ersparnis von 37 Prozent gegenüber der UVP entspricht.

Senic Friends of Hue Smart Switch – Smarter Lichtschalter 3er-Pack + 1 gratis

In unseren Smart-Home-Specials ist sehr oft die Rede von den qualitativ hochwertigen Smart-Switches von Senic & Gira. Für HomeKit-Automationen und Gerätesteuerung per Lichtschalter ein absoluter Hingucker. Aktuell bekommt ihr zum 3er-Bundle für 179 Euro einen vierten Schalter gratis dazu.

Sonos Roam Stereo-Set

In unserem Test machte der Wifi-/Bluetooth-Speaker im Mini-Format eine durchweg gute Figur. Man kann ihn sowohl im heimischen Sonos-Netzwerk als auch unterwegs verwenden. Als Stereopaar gibt es den Sonos Roam für 339 Euro.

Nuki Komplett Set – Combo 2.0 + Fob + gratis Keypad

Schon öfter haben wir auf Apfelpage über das Nuki-Ökosystem berichtet. Viele im Team nutzen das smarte Türschloss und die zugehörigen Erweiterungen wie den Nuki Opener oder das Keypad. Für ein Komplett-Set bestehend aus Türschloss, Bridge, Keypad und Fob zahlt ihr lediglich 299 Euro.

Bosch Smart Home – Wohnungspaket Brandschutz

Rauchmelder sind hoffentlich in all euren Wohnungen und Häusern bereits installiert – zu wichtig ist deren Funktion. Und es heißt ja nicht, dass man mit solchen Produkten keinen Smart-Home-Spaß haben kann. Dank dem Bosch Controller lassen sich die Alarmsirenen in die geläufigen Systeme wie HomeKit, Amazon Alexa oder Google Assistant einbinden. Das Bundle aus drei Rauchmeldern sowie der Bridge kostet euch 229 Euro.

Hier findet ihr alle Angebote

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

