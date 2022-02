Home Apple Safari wird von Microsoft-Browser bei weltweiter Nutzung überholt

Safari wird von Microsoft-Browser bei weltweiter Nutzung überholt

Google stellt nicht nur die letzte und einzige Suchmaschine von Bedeutung auf der Welt, sondern auch den dominierenden Webbrowser. Dahinter konnte sich Safari halten – bis jetzt. Das ändert sich allerdings offenbar gerade.

Apples Safari ist nie ein Schwergewicht auf dem Browsermarkt gewesen, doch aktuell ist der Browser des iPhone-Konzerns gerade dabei, einen lange gehaltenen zweiten Platz zu verlieren, zumindest in der Metrik von Statcounter. Der Analysedienst erstellt allerhand empirische Auswertungen zur Verteilung von Marktanteilen verschiedener Softwareplattformen und Betriebssysteme. Er tut das anhand der eigenen Webanalyse-Lösungen, die kostenlos und kostenpflichtig von vielen Website-Betreibern eingebunden werden.

Aus der jüngsten Auswertung geht hervor, dass Safari gerade im Begriff ist, von Microsoft überholt zu werden. Der Browser Edge, der auf Chrome basiert, kam zuletzt weltweit auf rund 9,54% der Computer zum Einsatz.

Safari fällt bald auf den dritten Platz

Aktuell kommt Safari noch auf 9,84% weltweiten Marktanteil, doch die Verhältnisse verschieben sich weiter. Vor einem Jahr kam Safari noch auf 10,38% weltweiten Marktanteil.

Mozilla Firefox ist und bleibt der viertplatzierte Browser und kommt auf einen weltweiten Marktanteil von 9,18%. Auf den Plätzen zwei bis vier ist das Feld also recht dicht beisammen, möglich, dass hier die einzelnen Kandidaten noch diverse Male die Plätze tauschen.

Mozilla dürfte dabei den bereits vor geraumer Zeit eingeschlagenen Pfad des Niedergangs weiter verfolgen. Edge punktet mit der nach wie vor engen Bindung an Windows, wenn sie auch längst nicht mehr so kategorisch ist wie in den alten Zeiten. Das zeigt sich allein an der Tatsache, dass Google Chrome mit einem weltweiten Marktanteil von über 65% das ist, was man ohne weiteres als marktbeherrschend nennen könnte.

Safaris Stärke ist ebenfalls die enge und exklusive Bindung an den Mac. Dessen Verkäufe steigen weiter, das konnte aber offenbar nicht den Trend hin zur Nutzung von Chrome wesentlich abbremsen.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!