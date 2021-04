Home Apple Ring Floodlight Cam Wired Pro offiziell vorgestellt

Ring Floodlight Cam Wired Pro offiziell vorgestellt

Verfasst von David Haydl // 8. April 2021 um 19:36 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Ring kennt man am Smart-Home-Markt mit seinen Sicherheitskameras und seinen smarten Türklingeln. Der Hersteller erweiterte sein Sortiment nun um die Ring Floodlight Cam Wired Pro. Was das Gadget kann, lest ihr hier.

Die Floodlight Cam Wired Pro ist der direkte Nachfolger der Floodlight Cam, der mit einigen weiteren Features punkten soll. Prinzipiell ist das Produkt nach wie vor für die Verwendung im Außenbereich gedacht. Die Kamera nimmt dabei alle wichtigen Geschehnisse auf, während der zu überwachende Bereich mithilfe des Flutlichtes gut ausgeleuchtet wird. Das Licht ist aber auch dann praktisch, wenn man beispielsweise zu späterer Stunde nach Hause kommt und den Weg zur Haustüre gut finden möchte.

Wir stellen vor: Ring Floodlight Cam Wired Pro von Amazon, Videoaufnahmen in HDR, 3D-Bewegungserfassung, festverdrahtete Installation, Mit 30-tägigem Testzeitraum für Ring Protect | Weiß

Hersteller: Ring

Preis bei amazon* : Hersteller: RingPreis bei amazon* : 249,00 EUR



3D-Bewegungserkennung, Vogelperspektive und weitere kleine Neuerungen

Doch wo sind jetzt die Unterschiede zur bereits erhältlichen Floodlight Cam? Davon gibt es eine ganze Menge, angefangen mit der 3D-Bewegungserkennung und der Vogelperspektive-Ansicht. Durch die dreidimensionale Bewegungserkennung lässt sich genauer einstellen, welche Bereiche des Grundstückes überwacht werden. Wird in diesen eine Bewegung festgestellt, aktiviert sich die Kamera und die Aufzeichnung landet in der Smartphone-App oder auf einem Echo-Gerät mit einem Bildschirm. Durch die fortgeschrittene Bewegungserkennung wird die Vogelperspektive-Ansicht ermöglicht. Dadurch bekommt man eine Karte vom Grundstück aus der Luft und kann genau mitverfolgen, wann es wo zu welchen Bewegungen kam.

Was die Kamera auch kann, ist Nachtbilder in Farbe aufnehmen. Aber nicht nur dieses Leistungsmerkmal wurde weiterentwickelt, auch das verbaute Array-Mikrofon bekam ein Upgrade. Audio+ nennt Ring das Ganze, man bekommt eine bessere Tonqualität und eine effektivere Echo-Unterdrückung. Eine Alarmsirene wurde ebenfalls integriert.

Ring Floodlight Cam Wired Pro: Preise und Verfügbarkeit

Die Ring Floodlight Cam Wired Pro findet ihr auf der Webseite des Herstellers und auf Amazon. Der Preis liegt bei 249 Euro (UVP), das Gerät kommt „in den kommenden Monaten“ auf den Markt. Auf der Webseite kann man sich für eine Mail-Benachrichtigung bei Verfügbarkeit anmelden.

