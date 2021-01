Home Hardware Reicher als Jeff Bezos: Elon Musk nun 188 Mrd. schwer

Die Liste der reichsten Menschen der Welt wird seit Jahren von den üblichen Verdächtigen angeführt. Ein Newcomer unter den TOP-10 hat es nun ganz an die Spitze geschafft. Der Tesla Gründer und Geschäftsführer Elon Musk ist am heutigen Donnerstag der reichste Mensch der Welt.

Über die 187 Milliarden US-Dollar von Jeff Bezos lacht Elon Musk seit heute. Immerhin hat er eine Milliarde mehr. Mit den jüngsten Höhenflügen der Tesla-Aktie hob auch Elon Musk finanziell endgültig ab und befindet sich seit einigen Monaten unter den reichsten Menschen der Welt. Nun hat er sie alle eingeholt: Gates mit Microsoft, Bezos mit Amazon und sogar Größen wie Warren Buffet oder die Bernard Arnault Familie.

Ein kleiner (nicht allzu aussagekräftiger) Vergleich: Selbst Tim Cook, der zwar keine Firma gegründet hat, aber immerhin die wertvollste leitet, bringt es nicht einmal auf eine Milliarde. 2020 hatte Cook etwas mehr als 14 Millionen Euro verdient.

Musk trocken wie je

Der Tesla-Chef zeigte sich über diesen Meilenstein übrigens wenig beeindruckt: Mit den Worten „Wie komisch. Nun, zurück an die Arbeit jetzt.“ kommentierte er seine Position auf Twitter.

How strange — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Mit Tesla hebt Musk ab

Nicht mit SpaceX hebt Musk ab, sondern mit Tesla. Der Börsenwert des Elektroautobauers hat sich binnen weniger Wochen verzehnfacht und liegt heute bei rund 758 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie BMW, VW und Toyota zusammengenommen auf die Wage bringen.

Ob wir es hier mit einer maßlosen Überbewertung zu tun haben oder nicht, ist im Zweifel ja für diese Listen nicht relevant. Es zählen die nackten Zahlen.

Skepsis angebracht bei diesen Rankings

Nun taugen diese Listen aber eher zur Unterhaltung, da eine genaue Schätzung von Reichtum gerade in diesen Ligen sehr schwer ist. Elon Musk beispielsweise hat nennenswerte Anteile einer Hand voll großer Unternehmen, wovon jedoch nur Tesla an der Börse öffentlich bewertet ist. Wie viel zurzeit aber SpaceX, The Boring Company, Neuralink oder auch einzelne Projekte wie Starlink wert sind, ist schwer zu sagen.

Hinzu kommt die unterschiedliche Art der Bewertung. Landläufig werden diese Listen vor allem mit dem Vermögen aus Firmenanteilen erstellt, die sich jedoch an der Börse jeden Tag (eigentlich sekündlich) ändern. Auf dem Konto der Zuckerbergs und Buffets dieser Welt dürfte sich eine verschwindend kleine Summe an Bargeld befinden, da sämtliches Geld investiert ist. Alle Anteile schnell zu Bargeld zu machen, wäre überdies kaum möglich.

