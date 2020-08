Ratgeber: iPhone 8 vs. iPhone SE 2020: Gebrauchtes iPhone 8 noch zu empfehlen?

Sie sehen eigentlich genau gleich aus und können ähnlich viel. Das iPhone 8 aus 2017 und das iPhone SE aus 2020. Doch ist das wirklich so? Nein! Die beiden sind tatsächlich für unterschiedliche Zielgruppen passend, die wir heute einmal erörtern wollen. Und tatsächlich ist auch das iPhone 8 – trotz dem Ausscheiden aus Apples Produktlineup – noch für einige Kunden passend. Wir haben die beiden Geräte verglichen auf Einladung von Refurbishedstore.de, einem professionellen Online-Shop für gebrauchte Apple Geräte. Unsere Ergebnisse lest ihr hier! Vielen Dank an Refurbishedstore, die Apfelpage.de kostenfrei möglichen machen.

Deren Design und Display unterscheiden sich kaum. Sogar die iOS-Features laufen soweit genau gleich auf beiden Geräten. Lohnt es sich also noch, das schon drei Jahre alte iPhone 8 zu kaufen und Geld zu sparen? Für wen könnte sich das immer noch lohnen?

iPhone 8 vs. iPhone SE: Die Unterschiede

Wir werden jetzt nicht auf alle Gemeinsamkeiten eingehen, denn das langweilt euch bestimmt. Aber welche Unterschiede bestehen jetzt direkt zwischen den beiden iPhones? Das sind zentral drei wichtige:

Preis

Performance

Kamera

Natürlich ist direkt zu erwähnen, dass Apple das iPhone 8 seit einigen Monaten nicht mehr verkauft. Neue iPhone 8 werden teilweise noch verkauft, sind jedoch nicht empfehlenswert. Wenn dann ergibt der Kauf eines gebrauchten Gerätes durch den erheblichen Preisunterschied Sinn. So gibt es das iPhone 8 bei Refurbishedstore.de sogar schon ab 284 Euro zu kaufen! Das iPhone SE ist offiziell bei Apple für 479 Euro erhältlich. Man hat beim iPhone 8 also mindestens ein Sparpotential von gut 200 Euro!

Doch da enden die Vorteile für das iPhone 8 auch schon fast. Das iPhone SE 2020 hat mit dem A13 Bionic Chip samt Neural Engine 3 einen deutlichen Vorteil gegenüber dem A11 BIONIC Chip im iPhone 8. Dies wirkt sich jetzt noch nicht so aus, doch kommt in zwei Jahren mit den iOS-Updates dann zum Tragen. Das iPhone 8 wird vermutlich noch zwei bis drei Jahre unterstützt, das iPhone SE bestimmt 4-5 Jahre. Die Performance ist neben der Kamera also der Hauptvorteil des iPhone SE 2020. Doch zur Kamera kommen wir gleich noch.

Einige Details, die kaum einer weiß

Manche Details sind zudem unterschiedlich: So hat das iPhone SE bei NFC und Express Cards noch eine Gangreserve, den neuen WiFi-Standard 802.11ax WLAN 6 und Gigabit fähiges LTE. Konfigurierbar ist auch eine Version mit 256 GB im iPhone SE, das iPhone 8 ist gedeckelt mit 128 GB erhältlich. Viele Details sind aber exakt gleich: Die Display-Helligkeit mit 625 Nits, der Arbeitsspeicher mit 3 GB, die ungefähre Akkulaufzeit (obgleich das iPhone 8 gebraucht nicht so lange hält), die IP67-Zertifizierung, Bluetooth 5.0 und vieles mehr.

Das iPhone 8 sammelt interessanterweise aber noch Pluspunkte für 3D Touch, welches das iPhone SE 2020 nicht mehr hat! Im SE 2020 finden wir ja nur mehr Haptic Touch. Hier hat das iPhone 8 allen aktuellen Geräten etwas voraus. Wem etwas an 3D Touch liegt, sollte vielleicht doch zum 8er greifen.

Die Kameras

Neben der Performance sind die Unterschiede bei der Kamera entscheidend. Hier werden grundsätzlich aber dieselben 12-Megapixel-Bilder und 4K-Videos aufgenommen mit beiden Kameras. Es ist auch jeweils nur eine Linse verbaut, sodass hier keines der Geräte physische Vorteile hätte. Dennoch gibt es einige Unterschiede: Das iPhone SE hat zum Beispiel den Porträtmodus samt der Tiefen‑Kontrolle, das iPhone 8 gar nichts davon. Das SE punktet zudem mit Apples überarbeitetem Smart HDR der nächsten Generation für Fotos, das iPhone 8 kommt nur mit Auto HDR daher. Bei der Videoaufnahme spielt die erweiterte Dynamikbereich für Videos mit bis zu 30 fps eine Rolle, den das iPhone SE bieten kann.

Ebenso kann das iPhone SE QuickTake Videos und Stereoaufnehmen erzeugen. Bei der Frontkamera ist die ganze Porträtmodus-Thematik entscheidend sowie die Cinematic Videostabilisierung für 1080p- und 720p-Videos, welche nur das SE, nicht aber das 8er kann.

Für wen macht das iPhone 8 noch Sinn?

Alleine für den Prozessor, die daraus resultierende längere Haltbarkeit und die Kameraverbesserungen würden viele zum neuen SE greifen. Doch auch das iPhone 8 kann gebraucht immer noch für viele spannend sein. Wir denken hier an:

Apple-Einsteiger, die das Apple-Umfeld erst einmal noch austesten wollen

Senioren, Studenten, Kinder, die weniger Geld ausgeben möchten, aber dennoch ein iPhone mit iOS, dem App Store und Co. möchten

Leute, die ein Handy ständig in riskanten Umgebungen benutzen

Für Nutzer mit Bedarf für ein Zweithandy, das jedoch iOS haben sollte

Nutzer, die ohnehin schon bald ein neues iPhone kaufen möchten, jedoch nun eine Überbrückung suchen

In diesen Umfeldern ergibt das iPhone 8 als echtes Budget-iPhone Sinn. Das iPhone 7 mag für die meisten Nutzer wirklich zu alt sein, das 8er ist gerade noch richtig für diese günstigen Preise. Denn für unter 300 Euro macht man hier einen enormen Deal. Speziell die Kamera, die Performance und die Zuverlässigkeit durch Touch ID, iOS und Apples Ökosystem sind unschlagbar in der Preisklasse.

Für alle anderen empfehlen wir jedoch ganz klar das iPhone SE. Hier führt kein Weg dran vorbei.

