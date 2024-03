Home Sonstiges Programmhinweis: Achtelfinal-Rückspiel zwischen FC Barcelona und SSC Neapel live bei Prime Video

Programmhinweis: Achtelfinal-Rückspiel zwischen FC Barcelona und SSC Neapel live bei Prime Video

12. März 2024

Wir haben Dienstag und der Ball rollt auch in dieser Woche wieder in der Königsklasse. Unter anderem kämpfen der FC Barcelona und die SSC Napoli um den Einzug in das Viertelfinale und dank Prime Video seid ihr live dabei.

FC Barcelona vs. SSC Neapel

Das Spiel ist für beide Mannschaften extrem wichtig, da man in der heimischen Liga den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt. Nach der sensationellen Meisterschaft hat Neapel bereits einen Trainerwechsel vollzogen und rangiert dennoch nur auf Platz 7. Etwas besser steht Barcelona da, in der heimischen Liga belegt man den dritten Platz. Allerdings hinter dem Überraschungsteam Girona und der Rückstand auf den ewigen Rivalen Real Madrid beträgt bereits satte acht Punkte. Wollen beide Teams noch etwas reißen, ist das Weiterkommen in der Champions League also Pflicht. Und für Spannung ist gesorgt, im Hinspiel in Neapel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 remis.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

