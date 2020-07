Produktstart: Ring Video Doorbell 3 Plus ab sofort verfügbar

Heute startet der Verkauf der neuen Ring Video Doorbell 3 Plus in Deutschland und wir möchten Euch gerne über die neueste akkubetriebene Video-Türklingel von Ring informieren.

Sie verfügt über eine Pre-Roll-Funktion, das bedeutet, dass sie bereits vier Sekunden vor einer erkannten Bewegung aufzeichnet, sodass Ihr später noch besser sehen können, was sich vor der Kamera abgespielt hat. Die Kamera könnt ihr für 223,23 € bei Amazon kaufen und sie ist sofort verfügbar.

Die neue Ring Video Doorbell 3 Plus

Doch nicht nur die neue Pre-Roll-Funktion und die Bewegungserkennung sind erwähnenswert, so verfügt die Ring Video Doorbell 3 Plus – wie auch schon die Video Doorbell 3 – zudem über eine neue, einstellbare Bewegungszone, die sogenannte Nah-Bewegungszone. Bewegt sich etwas in einem Bereich von 1,5 bis 4,5 Metern vor der Haustür, dann werden die Bewegungen von der neuen Kamera noch besser erkannt und das Dual-Band 2,4Ghz/5Ghz WLAN sorgt dabei für eine verbesserte stabile Verbindungsqualität.

Dank der einstellbaren Privatsphärenbereiche könnt ihr bestimmte Teile des Kamerabildes ausblenden, von denen Ihr nicht möchtet, dass sie aufgezeichnet werden.

Die neue Ring Video Doorbell 3 Plus von Amazon | HD-Video (1080p), verbesserte Bewegungserfassung, 4-Sekunden-Vorschau und einfache Installation

