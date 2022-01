Home Apple Watch Produktcheck: Was kann das Pitaka Carbon Fiber Band für die Apple Watch?

Das Design der Apple Watch Series 7 hat sich bis auf ein etwas größeres Display nicht geändert, zur Enttäuschung vieler. Das hat aber auch einen Vorteil, die bisherigen Armbänder sind weiterhin kompatibel. Und das macht es für Zubehörhersteller einfacher, auch mal „ausgefallenere“ Materialien auszuprobieren und damit kommen wir zu Pitaka.

Pitaka steht für Carbon Fiber

Zubehörhersteller für iPhone, iPad und Apple Watch gibt es wie den sprichwörtlichen Sand an Meer. Man muss sich also anstrengen, um aus der Masse herauszustechen. Pitaka hat sich dafür den Werkstoff Kohlefaser bzw. Aramid entschieden und liefert seit geraumer Zeit wirklich tolle Hüllen für das iPhone ab. Nun erweitert man sein Zubehör für die Apple Watch mit einem Armband aus Carbon Fiber. Wir klären hier in unserem kurzen Produktcheck, ob das was taugt.

Verpackung und Inhalt

Eine schöne Verpackung ist das A und O, denn es macht Lust auf den Inhalt und Pitaka lässt sich nicht lumpen und setzt auf eine hochwertige Kartonage. Nach dem Brechen des Siegels zieht man den Inhalt einfach hervor und man wird direkt vom Armband begrüßt. Dazu gesellen sich zwei zusätzliche Glieder zum Vergrößern des Armbands sowie ein Stift zum Herausdrücken der Stifte – welcher eine gewisse Ähnlichkeit mit denen von früheren iPhone-Modellen hat.

Haptik und Verarbeitung

Wir haben das Carbon Fiber Band in der Variante „Modern“ für die Apple Watch mit 44 mm zur Verfügung gestellt bekommen und direkt beim Auspacken verströmt es eine gewisse kühle Eleganz. Dieser Eindruck wird direkt verstärkt, wenn man es das erste Mal in die Hand nimmt. Die Oberfläche ist samtig weich, fühlt sich aber nicht so kalt wie Edelstahl an.

Alle Kanten sowie die Aufnahmestege sind sauber verarbeitet. Kommen wir noch einmal kurz zum Material zurück: Pitaka betont, dass jedes einzelne Glied komplett aus Kohlefaser hergestellt ist und es sich hierbei nicht um eine Oberflächenveredelung handelt.

Tragekomfort im Alltag

Kohlefaser ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und findet auch immer größere Verbreitung in der Mode und Zubehörindustrie. Die Vorteile wie extreme Robustheit bei gleichzeitig extrem niedrigen Gewicht wiegen sowohl für Hersteller als auch Kunden die höheren Kosten wieder auf – das Carbon Fiber Band von Pitaka macht hier keine Ausnahme. Die Variante „Modern“ sieht nicht nur edel aus, sondern fühlt sich genauso an und kann es locker mit einem Gliederarmband aufnehmen. Dabei muss man sich aber nicht mit dessen Gewicht herumschlagen. Ganz im Gegenteil: Die Verwendung von Kohlefaser sorgt dafür, dass man innerhalb von kürzester Zeit vergisst, dass es sich nicht um ein Nylonband handelt.

Ein wichtiges Thema bei dieser Art von Armbändern ist das Kürzen bzw. Verlängern und hier hält Pitaka das Ganze simpel. Mithilfe des mitgelieferten Tools drückt ihr den Stift nach unten und kantet das Glied etwas an. Anschließend umdrehen und die andere Seite des Stiftes herausrücken. Passt bitte auf, der Stift kann regelrecht rausspringen. Dankenswerterweise hat Pitaka darauf geachtet, Stifte in ausreichender Materialstärke zu verwenden. Gerade bei günstigen Gliederarmbändern sind die so dünn, dass sich diese schnell verbiegen, sich die Glieder herauslösen und die Uhr dadurch vom Arm fällt.

Optisch macht das Armband im Alltag einiges her und es lässt sich zu verschiedensten Anlässen kombinieren. Man kann die Apple Watch so locker mit einem Anzug tragen, doch genauso gut passen lässige Jeans und ein paar Sneaker dazu. Dazu ist die Oberfläche erfreulich robust. Der Autor dieser Zeilen trägt das Armband seit Marktstart im August regelmäßig und es sind immer noch keine Kratzer darauf zu finden.

Last but not least wollen wir noch den Verschluss ansprechen, auch hier hat sich Pitaka Gedanken gemacht. Anstatt einer üblichen Faltschließe, die schnell unangenehm werden und unter Umständen die Haut beim An- und Abstreifen des Armbands verletzen kann, hat man sich für einen Magnetverschluss entschieden. Das hat zunächst den Vorteil, dass man das Armband komplett öffnen kann. Doch der eigentliche Clou ist der Magnet selbst.

Dieser ist so stark, dass der den Verschluss quasi wie von selbst zuzieht, sobald beide Enden in einem Abstand von etwa anderthalb Zentimeter zueinander geführt werden. Mit den beiden Tasten öffnet man das Armband – simpel, effektiv und eine bessere Lösung als das Original von Apple

Fazit

Wer ein hochwertiges Armband für seine Apple Watch in Gliederoptik sucht, ohne das Gewicht von Edelstahl ertragen zu müssen, kommt unserer Meinung nach kaum um das Carbon Fiber Band von Pitaka herum. Schlichte Eleganz, hochwertige Verarbeitung, ein lächerlich geringes Gewicht und nicht zuletzt der wirklich geniale Magnetverschluss haben Eindruck hinterlassen. Das Beste daran? Mit knapp 95€ kostet es kein Vermögen.

