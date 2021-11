Home Hardware Praktisch: Rucksack mit „Wo ist?“-Integration angekündigt

Praktisch: Rucksack mit „Wo ist?“-Integration angekündigt

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. November 2021 um 13:14 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Mit den AirTags kündigte Apple auch das „Wo ist?“-Netzwerk an und so langsam kommt auch der Zubehörmarkt in Schwung. Vor allem VanMoof fällt uns hier dazu ein. Nun kündigt mit Targus der erste Hersteller von Rucksäcken ein neues Modell mit direkter Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk an.

Cypress Hero Backpack angekündigt

Der neue Rucksack von Targus trägt den etwas sperrigen Namen Cypress Hero EcoSmart Backpack und bietet ab Werk eine direkte Integration in das Suchnetzwerk von Apple an und wird im Rahmen der CES 2022 erstmals öffentlich präsentiert. Im Fall des Verlustes lässt sich dieser dank über eine Milliarde aktiver iPhones wiederfinden. Sobald ein iPhone in die Nähe kommt, wird dessen ungefährer Standort angezeigt. Verfügt man selbst über ein iPhone 11 oder höher, kann man mittels U1 das sogenannte Precision Finding nutzen.

Nachhaltig dank Upcycling

Der Trend zu Nachhaltigkeit ist ungebrochen und dem kann sich auch Targus nicht entziehen. So hat sich der Hersteller für einen Materialmix entschieden, bei dem 26 recycelte PET-Flaschen pro Rucksack genutzt werden. Der Rucksack verfügt über mehrere Staufächer, wobei eines davon ein gepolstertes Laptop-Fach ist, in dem sich das neue MacBook Pro 16″ verstauen und transportieren lässt.

Weder Preis noch Verfügbarkeit kommuniziert

Die CES 2022 ist bekanntlich erst kurz nach dem Jahreswechsel und der Rucksack wird zunächst auch nur in den USA erhältlich sein. Weder zum Preis noch zu einem möglichen Verkaufsstart in Deutschland wollte sich der Hersteller äußern. Wir berichten dennoch darüber, da sich der Cypress Hero Rucksack im Vorfeld bereits den bekehrten CES Innovations Award sichern konnte. Außerdem denken wir, dass gerade durch solche Artikel das Potenzial des „Wo ist?“Netzwerks erst sichtbar wird.

