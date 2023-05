Home iPhone Pitaka launcht neue und limitierte „Pixel Game Case“-Serie für das iPhone 14 Pro & Pro Max

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Mai 2023 um 16:29 Uhr // iPhone // // Keine Kommentare

Hüllen für das iPhone gibt es wie Sand am Meer, die Auswahl ist also riesengroß. Bei extrem schlanken Hüllen, die dennoch robust sind, ist die Auswahl schon etwas kleiner. Hier kommt Pitaka ins Spiel, deren Cases wir immer wieder gerne empfehlen. Nun bietet der Hersteller eine neue Sonderserie an.

Pixel Game Case

Anfang des Jahres brachte Pitaka eine besondere Linie auf den Markt. Hierbei handelt es sich um Fusion Weaving™. Die Aramid-Fasern werden während der Herstellung der Hülle in ein Kunstwerk verwandelt. Nach der Sunset-Linie kommt als Hommage an die 8-Bit-Spiele-Klassiker nun die „Pixel Game“-Linie in den Handel.

Jede Hülle der limitierten Serie ist ein absolutes Unikat und gibt es so kein zweites Mal auf der Welt. Für die Verifizierung wird eine eindeutige Seriennummer auf der Außenseite des Kamerahöckers eingearbeitet sein. Die anderen Eckdaten der Hülle sind unverändert. Mit einem Gewicht zwischen 20 und 30 Gramm und einer Materialstärke von 1,35 mm bleibt es eine der dünnsten Hüllen auf dem Markt. Selbstverständlich ist diese auch mit MagSafe kompatibel.

Preise und Verfügbarkeit

Der Vorgänger Sunset war auf 1.500 Exemplare weltweit limitiert, ähnlich dürfte es auch hier sein. Mit 99,00 Euro lässt man sich das gut bezahlen, es gibt aber zwei Zugaben. Da wäre einmal der Ringhalter MagEZ Grip, der im gleichen Design als kostenfreie Zugabe enthalten ist. Außerdem bietet Pitaka dafür die passenden Hintergrundbilder an.

