Personalie: Apple verliert wohl leitenden Marketingstrategen

Apple muss einen weiteren prominenten Abgang verkraften. Diesmal trifft es die Marketing-Aktivitäten des Unternehmens: Nick Law verlässt Apple nach zwei Jahren. Wohin er geht ist ebenso unbekannt, wie seine zukünftige Wirkungsstätte.

Apple verliert erneut einen leitenden Manager: Nick Law wird das Unternehmen in nächster Zukunft verlassen, wie zuletzt von Branchenmedien berichtet wird. Law arbeitet derzeit noch als VP of Marcom Integration, er war nur gut zwei Jahre für Apple tätig. Im Juni 2019 hatte er seinen damaligen Posten in einer Agentur verlassen und erklärte, für Apple zu arbeiten, sei die größte und spannendste Herausforderung seines beruflichen Lebens.